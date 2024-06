El secret del bosc

Hi ha qui encara s’entossudeix a treure-li mèrit, però el cert és que M. Night Shyamalan és el pare espiritual de bona part del terror sobrenatural modern i també un dels cineastes que millor ha sabut reinventar els vells codis del fantàstic. És fàcil imaginar-se que, a casa seva, les converses i les sessions de cinema deuen ser per emmarcar i segurament és per això que la seva filla Ishana, que ja va demostrar haver heretat el talent del seu pare dirigint sis episodis de la sèrie Servant, debuta com a realitzadora de llargmetratges amb un títol que transpira una agraïda familiaritat.

Los vigilantes adapta una novel·la d’A.M. Shine, però en tot moment és la perfecta cristal·lització de l’estil de la família Shyamalan: primer, perquè també juga a explorar el llenguatge dels contes per a no dormir (un bosc encantat, una heroïna solitària, una amenaça entre ombres) i després perquè, defugint ensurts gratuïts i explicacions innecessàries, busca construir un imaginari propi que t’arrossega de principi a final. Ishana Shyamalan hi demostra un gran domini de les atmosferes i una idea molt clara de com ha de ser el gènere, i tot plegat en uns ajustat 90 minuts. El temps dirà, però fa pinta que ha nascut una estrella.

La protagonista de Los vigilantes és Mina, una jove artista que, per una sèrie de circumstàncies personals, es queda aturada enmig d’una carretera dels boscos de l’oest d’Irlanda. Com que no hi ha manera de demanar ajuda ni veu res habitable a prop, Mina s’endinsa al bosc amb l’esperança de trobar algú que la remolqui i li permeti tornar a la civilització. Però amb el que acaba topant és amb una misteriosa entrada a un lloc incert. A dins hi ha tres persones i aviat s’adona que la situació és qualsevol cosa menys normal: els desconeguts asseguren estar atrapats en aquest lloc i que no poden marxar-ne perquè hi algú que els vigila. I no és un algú qualsevol, sinó algun tipus de monstre que acaba amb tu si t’atreveixes a intentar fugir o, simplement, mirar-los de cara. A partir d’aquí, Mina i els seus nous amics faran els impossibles per tornar al bosc, però cada pista de la seva localització és encara més desconcertant que l’anterior.

Dotada d’uns aires entre malsans i rocambolescos que semblen trets d’un bon episodi de La dimensió desconeguda, Los vigilantes destaca pel mal rotllo que transmet i per la gran feina d’un repartiment encapçalat per Dakota Fanning, Georgina Campbell (protagonista d’un altre títol imprescindible del gènere, Barbarian), Alistair Brammer, Oliver Finnegan, John Lynch, Olwen Fouere i Siobhan Hewlett.n