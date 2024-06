Sonia i Selena tornen 22 anys després: actuaran al Sant Jordi de Barcelona

El duo Sonia i Selena actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona amb motiu del festival Loco Bongo XXL el 26 d'octubre. Serà el seu retorn als escenaris després de 22 anys separades i serà una nova oportunitat per tornar a escoltar en directe cançons com 'Yo quiero bailar' o 'Deja que mueva, mueva, mueva', coincidint amb el 25è aniversari de la seva creació.

El festival Loco Bongo XXL, inspirat en el bingo i els concursos de televisió dels 90, també reunirà altres cantants com Chenoa, Nebulossa, The Tyets, Ladilla Rusa i Rebeca, amb un cartell que encara no està tancat.

En el comunicat difós per l'organització del festival, Sonia afirma que, tot i que ha passat molt temps, totes dues cantants tornen amb energies renovades. Per la seva banda, Selena, assegura que cançons com 'Yo quiero bailar' formen part del record de moltes persones i del llegat musical que van deixar: "Som conscients que juntes, en cantar els nostres temes, sorgeix la màgia", diu.

Qui no ha ballat al ritme de "Yo quiero bailar"? En efecte, la cançó de Sonia i Selena va ser un èxit estiuenc que va arrasar a les discoteques durant l'època estival de 2001. Un any abans, aquestes dues noies, que aleshores tenien 26 i 25 anys respectivament, van decidir presentar-se a la preselecció de Eurovisió 2001 competint amb David Civera i el seu "Dile que la quiero". El que ningú va veure venir, però, és que el seu següent single, "Yo quiero bailar", es convertiria en una de les cançons més escoltades de l'any.

Ara bé, la carrera d'aquestes dues artistes va ser més aviat breu: després de vendre més d'1 milió i mig de còpies, Sonia i Selena es van separar per les baralles i les bronques contínues. Els seus fans volien escoltar cançons tan mogudes com "Yo quiero bailar", però la personalitat de totes dues era incompatible tal com Selena va revelar en una entrevista al diari El Mundo: "No teníem res a veure, ni a nivell personal ni artístic". Totes dues es van retrobar el 2011 per donar a llum a una reedició de "Yo quieo bailar", però la resposta obtinguda no va ser l'esperada.