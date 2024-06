Veus Lliures a l’Estival

La Comissió de Festes d’Oristà organitza la 7a edició del concert Sota la lluna plena, que té lloc al turó de Sant Sebastià. En aquesta ocasió, actuaran la cantant surienca Beth i el músic de Prats de Lluçanès Jandama. Beth (a la foto) acaba de celebrar els 20 anys de trajectòria artística, des de l’aparició a OT.

Horari: Dissabte, 20 h.

Entrades: 15 euros i 12 euros per als menors de 12 anys.

Perifèria Cultural, el cicle de música terrer i gastronomia dels Països Catalans, comença avui a Santa Eulàlia de Puig-Oriol (Lluçanès) i s’allargarà fins al 19 d’octubre amb uns 30 concerts arreu del territori. En l’arrencada actuaran Marala (a la foto) i Trèvol. També hi haurà exposició, col·loqui i sopar.

Horari: avui, a les 20 h.

Entrades: Concerts gratuïts. Sopar 12 i 15 euros. periferiacultural.cat.

Les improvisacions vocals de les 17 cantants de Veus Lliures, liderades per la santjoanenca Celeste Alías (a la foto), clouran diumenge l’Estival de Jazz d’Igualada. Actuaran en un indret tant especial com el Zementiri Nou. Avui, concert amb Lidia Facerías i Edu Pons. Demà, amb Jazz Magnetism & Escandaloso Xposito.

Horari: Diumenge, a les 20.30 h.

Entrades: entrada gratuïta. Més informació a www.estivaldejazz.cat