Manel Camp: «‘Estimar’ és un tribut a unes músiques que han format part de la meva vida»

Sting, Jorge Drexler, Hiromi Huehara, Carole King, Lluís Llach, Leonard Bernstein, Silvio Rodriguez i Billy Joel. Què uneix a aquests artistes? Que alguna de les seves cançons formen part de la banda sonora del músic manresà Manel Camp (1947). El compositor i pianista ja té al mercat el seu nou treball, Estimar, un disc -i un objecte artístic en ell mateix- amb què el músic, sol al piano, recrea 8 cançons que són «un tribut a unes músiques que han format part de la meva vida». Sabien que el musical preferit de Camp és West Side Story i que la música de Bernstein va colpir-lo quan tenia 15 anys? És el seu musical de capçalera i Somewhere la cançó que el representa a Estimar. «Quan sents una música determinada no pots evitar pensar en els moments viscuts».

El disc, enregistrat en directe i amb públic a finals de l’any passat a partir de tres actuacions a l’església de Sant Andreu d’Òrrius, al Maresme, en el marc del Festival de Música i Sensacions d’Òrrius 2023, neix d’una proposició que el director del certamen, Albert Surià, i l’enginyer de so («i amic»), David Casamitjana, li van fer: Presentar una producció a piano sol per al festival. Camp va entomar el repte i va decidir que no serien composicions pròpies (només n’hi ha una, Origen, que tanca el disc) sinó una tria de temes que l’han acompanyat en la seva trajectòria. Titularia amb el verb Estimar en la seva concepció més àmplia.

És un treball que respira aquest sentiment tant pel contingut com per la complicitat amb què ha estat creat, explica Camp. Començant per Surià i Casamitjana, continuant per «Pep López, de PianoConcert, que va cedir l’immillorable Kawai EX, afinat tres dies»; d’Audiovisuals de Sarrià, amb qui fa anys que «batallem per la música del país»; i de l’artista manresà Josep Morral, que ha fet del CD una obra d’art. Tot, subratlla Camp, «és senzillament impagable».

Cada peça té al darrere, explica el manresà, «un treball de composició. Introduccions, canvis, modulacions... he jugat amb elles reelaborant-les, reescrivint-les; no és tocar una versió i prou». I posa com a exemple Mi unicornio azul, de Silvio Rodriguez, un tema que vol ser un «homenatge a tots aquells pianistes acompanyants dels quals sovint no en sabem ni el nom». Una cançó «basada en l’harmonia que acompanya el tema; només al final apareix la melodia». Cançons que transporten Camp als anys 70, a Eivissa, a la Play Boy Club d’Eivissa, quan tocaven amb Fusioon i sonava Carole King (You’ve got a friend) o Billy Joel (Piano man); la «meva vida personal i musical» amb un tema com País petit de Llach; la versió de Katia Labèque i Sting de Shape of my heart («que em va colpir); Jorge Drexler amb Al otro lado del río, per la significació del viatge del Che Guevara per Amèrica Llatina. O la «impressionant» pianista Hiromi Uehara amb l’íntim Place to be. Per acabar amb Origen, l'única peça d’autoria pròpia: «Quan la vida ens regala nous començaments».

Un «objecte artístic» amb la idea gràfica creada per Josep Morral

El nou CD de Manel Camp, Estimar, està concebut com un treball artístic en tots els fronts: començant per la música, la recreació que fa el compositor de temes que l’han marcat a la seva vida; i pel format. Un CD en format rectangular amb una imatge gràfica que signa l’artista plàstic manresà Josep Morral. Fugint de l’obvietat del cor, Morral signa deu postals pictòriques basades en pètals que «poden recordar cors, però d’una manera molt lliure i molt plàstica», elegància i fragilitat «de manera orgànica», explica Morral. Cada postal inclou un pètal diferent que es correspon als 9 temes del disc i als crèdits (la desena). Al darrere de cada postal hi ha l’explicació que el mateix Camp fa de cada cançó triada, el perquè, la motivació, la història. Més que un CD, és un «objecte artístic», explica Morral. Els 9 pètals de les 9 cançons es reprodueixen en el mateix suport (com es pot veure a la imatge). La majoria de pètals estan fets amb pintura acrílica, alguns treballats amb llapis de color i «combinant ambdós». Morral i Camp es coneixen des de l’etapa de Quaderns de Taller, però ha estat sobretot en els últims anys que han col·laborat més estretament.

Interior del CD "Estimar", amb les postals pintades per Josep Morral / Mireia Arso