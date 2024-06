Cartell íntegrament femení per al 14è Cicle Espais de Cardona

Amb un cartell totalment femení format per la cantant cubana Teresa Yanet, la manresana Sara Roy i la surienca Beth Rodergas, Cardona ja ho té tot a punt per a la catorzena edició del Cicle Espais, una proposta consolidada al municipi que uneix música, gastronomia i cultura en indrets singulars. El Cicle Espais se celebrarà els dies 20 de juliol, 2 i 31 d’agost.

Teresa Yanet, acompanyada per una pianista, versionaran temes populars i oferiran cançons pròpies en l’estrena del cicle, que es farà dissabte 20 de juliol (20.30 h), a la plaça Àngel Guimerà (La Coromina). L’Espais continuarà el divendres 2 d’agost amb un concert de la cantautora manresana Sara Roy, que la setmana passada presentava Jo soc com tu, un tema que s’endinsa en l’electrònica i que suposa el nou avançament del que serà el seu proper disc que és previst que surti abans de final d’any amb la producció de Jordi Pinyot i Genís Trani. Roy, que va publicar el 2021 el seu disc de debut, (A)mar (Halley Records), actuarà al Parc del Raval de Sant Joan (20.30 h). Per aquests dos primers concerts caldrà reservar l’entrada per un preu simbòlic de 2 euros.

La catorzena edició del Cicle Espais clourà amb un concert a la col·legiata del Castell de Cardona, el dissabte 31 d’agost (21 h) amb la cantautora Beth Rodergas i el seu projecte BETH 20 anys, un repàs i un homenatge a dues dècades de carrera en què la surienca fa un recorregut pels temes més estimats que l’han acompanyat com a artista als escenaris. El concert està coorganitzat amb l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural de la Generalitat. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a l’Oficina de Turisme o al web entrades.cardonaturisme.cat.

Durant les nits de Cicle Espais la cultura es barrejarà amb la gastronomia local a càrrec de diferents restaurants de Cardona i de cellers DO Bages.