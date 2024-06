«Èpic Solete», de The Tyets, Disc Català de l'Any de Ràdio 4

'Èpic Solete', de The Tyets, ha estat nomenat Disc Català de l'Any de Ràdio 4, segons el veredicte dels oients de l'emissora pública i d'un jurat professional. Per als responsables del guardó, el segon treball dels mataronins Oriol de Ramon i Xavier Coca és "una celebració del pop català amb un toc de frescor i originalitat". Barreja de pop convencional i elements de la cultura tradicional catalana -com la sardana al tema 'Coti x Coti'- l'àlbum destaca per la "capacitat de fusionar gèneres de manera lliure i desenfadada". Al treball hi col·laboren artistes com Julieta i Figa Flawas. Ràdio 4 subratlla que Èpic Solete' s'ha posicionat com "una referència" dins del panorama musical català, mostrant la versatilitat i l'evolució de la banda.

The Tyets rebrà el premi el pròxim 5 de juliol a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, en el decurs d'una festa que comptarà amb les actuacions del mateix grup mataroní i del grup convidat Dani6ix & IZZKID.

El disc del duet mataroní s'ha imposat a 'Corsé' de Clara Peya, 'Recent t'arriba la invitació per...' de Figa Flawas, '5AM' de Julieta, 'Gràcies per venir' de La Ludwig Band, 'Tas Loko' de Mushkaa,'La boca aigua' de Renaldo & Clara, 'Supernova' de Sexenni, 'Toda la vida, un día' de Sílvia Pérez Cruz i 'Homas' de Stay Homas.

El premi 'Disc Català de l'Any' de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al programa 'Cançons al vent' i al palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manel Serrat, Quimi Portet, Sau, Gossos, Ja T'ho Diré, Antònia Font, Lax 'n' Busto, Els Amics de Les Arts o Miki Núñez.

L'última edició la va guanyar l'àlbum 'Segona florada' de l'Orchestra Fireluche amb Pau Riba.