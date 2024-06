Mor l'actor Fermí Reixach als 77 anys

L'actor Fermí Reixach ha mort aquest dimecres als 77 anys. Nascut a Lloret de Mar el 1946, va desenvolupar papers en el teatre, el cinema i la televisió, on va esdevenir especialment conegut per la seva participació a sèries de TV3. Des del seu debut, fa cinc dècades, Reixach va protagonitzar més d'una trentena de muntatges teatrals i va intervenir en una vintena de produccions per a la televisió. Va ser membre d'Honor de l'Acadèmia de Cinema Català.

Va estudiar interpretació al centre Estudis Nous de Teatre de Barcelona i a l'Institut del Teatre. Va treballar en diversos espectacles de teatre independent i professional i va ser membre fundador del grup teatral Els Comediants i del col·lectiu Teatre Lliure.

El seu debut teatral arriba els anys 70 i es consolida als 80 i 90, acumulant una trentena de muntatges teatrals, entre els que destaquen obres com 'Titus Andronicus', de William Shakespeare; 'Les tres germanes', d'Anton Txékhov; 'El rei Lear', de William Shakespeare; 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla; 'Diari d'un boig', de Nikolai Gógol; 'L'oncle Vània', d'Anton Txékhov; i la més recent 'Pàtria', de Jordi Casanovas.

La seva estrena cinematogràfica va arribar el 1979 amb ‘La campanada’, de Jaime Camino, un debut al que van seguir una vintena de pel·lícules, entre les que 'El perfum', 'Els hereus de la terra', 'Buga Buga' o ‘Estiu 1993’. Reixach va treballar a les ordres de directors com Bigas Luna, Jaume Balagueró, Antonio Chavarrías o Jordi Grau.