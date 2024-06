Fonsi: "No em veig amb 70 anys ballant 'Despacíto', un ha de retirar-se dignament"

Luis Fonsi, que aquest divendres publica a tot el món el seu últim disc d'estudi, l'onzè, amb el qual celebra 25 anys de carrera i que ha titulat 'El viaje', ha assegurat en declaracions a EFE que "no es veu" d'aquí a 25 anys en un escenari, sinó més aviat "pescant en el seu barco".

"Ara per ara no penso a retirar-me, però no crec que compleixi 25 anys més de carrera. Encara tinc molta energia i vull continuar fent això per molts anys més, però un també ha de saber retirar-se dignament, no crec que estigui als 65 o 70 anys ballant 'Despacíto' amb la gent", afirma mentre es marca un compàs amb els braços. Disculpa a Mick Jagger o a Bruce Springsteen, que pensen morir en l'escenari, perquè "són brutals", però ell no es veu jugant en aquesta lliga.

Per a Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (San Juan, 1978), aquests vint-i-cinc anys "han estat un viatge, i com tot viatge ha tingut alts i baixos, però en general ha tingut molta llum, ha estat bonic i no em queixo absolutament de res".

Complert el seu somni, avui Fonsi "no canviaria res"

"No canviaria res -assegura l'artista-, he anat aprenent sobre el camí. Quan vaig començar el meu primer disc era complir un somni, era llançar-me al buit a través de cançons i veure si d'alguna manera anava a connectar amb el públic".

"Fa 25 anys, era un altre món, la música era molt diferent, especialment la manera en què es promovien els discos i es consumia. Però m'encanta com el món ha anat girant i creixent. Ara -assegura-, jo sento més proximitat amb el públic, potser per les xarxes socials (...). Però al final del camí, dins de tots els canvis que hi ha, tot es resumeix en una cançó, que és el que més gaudeixo de la meva professió.

Pot haver-hi mil estratègies i mil coses, i mànagers i productores, que si això, que si allò, però si no hi ha una cançó no hi ha res, llavors el repte més gran com a cantautor és asseure'm a escriure cançons i connectar amb la gent".

Sobre la seva manera de crear, Fonsi respon que l'apassiona conèixer el procés creatiu d'altres artistes, de fet, explica a EFE que, quan començava, li va preguntar a Juan Luis Guerra, que és un dels seus compositors favorits, com ho feia ell.

"Ho he preguntat a molta gent i al final, crec que tots acabem dient exactament el mateix: que la música no és com construir una cosa física, és una cosa emocional i depèn del lloc, el dia, el moment que tu estiguis travessant. Depèn de la idea. En el meu cas -comparteix amb EFE-, gairebé sempre el primer que surt és la música, agafo una guitarra i començo amb una melodia i d'aquí la vaig construint i aquest camí em va portant per llocs diferents".

I després, juga, experimenta. Es reconeix "lluitador" quan vol defensar alguna cançó que se li ha ficat en l'ànima, sense tenir en compte discogràfiques, productors, mànager o amics, encara que afirma que sempre els demana opinió. Però aconseguir un producte acaba sent "un balanç, però per sort el meu equip i la productora confien en mi, i si hi ha alguna cosa que m'apassiona, ho secunden".

Sobre l'impactant èxit mundial de 'Despacíto', Fonsi diu que "no és de furgar molt", sinó de deixar les coses com estan, "no buscar el per què (...) Va ser una cançó més que la vaig escriure amb la mateixa guitarra que utilitzo per a escriure la resta del disc en el mateix lloc, amb el mateix flow, amb el mateix somriure de sempre".

El seu únic límit, "continuar gaudint, continuar connectant, continuar aprenent. I aquest és el meu pla: no pensar-ho massa, simplement anar un dia alhora i continuar creant. I mai deixar de somriure".