L'escriptor gironí Javier Cercas ocuparà la cadira del difunt Javier Marías a la RAE

L'escriptor Javier Cercas ha estat elegit aquest dijous per ocupar la butaca R de la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) que va deixar vacant Javier Marías, mort l'11 de setembre del passat 2022. La seva candidatura va ser presentada pels acadèmics Pedro Álvarez de Miranda, Clara Sánchez i Mario Vargas Llosa.

Nascut el 6 d'abril de 1962 a la localitat extremenya d'Ibahernando (Càceres), encara que viu des de petit a Girona, Javier Cercas és Premi Nacional de Narrativa per 'Anatomía de un instante' i Premi Planeta per 'Terra Alta'.

La seva primera obra va ser el llibre de relats 'El móvil' (1987) i la bona acollida per part de la crítica que va tenir aquella òpera prima va continuar amb les seves novel·les 'El inquilino' (1989), 'El vientre de la ballena' (1997) i 'Soldados de Salamina' (2001), aquesta última convertida en un dels èxits més grans de la literatura espanyola que va ser portada al cinema per David Trueba el 2003.

L'èxit de 'Soldados de Salamina' va propiciar la seva projecció internacional i les seves obres han estat traduïdes a més de trenta idiomes a més de vint països.

Amb aquesta habilitat per jugar amb la realitat i la ficció va escriure posteriorment 'Anatomía de un instante' (2009), 'Las leyes de la frontera' (2012), 'El impostor' (2014) i 'El monarca de las sombras' (2017), que denoten l'interès de Cercas per la Guerra Civil espanyola i la Transició.

Com a assagista és autor d'un volum de crítica titulat 'La obra literaria de Gonzalo Suárez' (1993). També és col·laborador habitual al diari 'El País', i ha recopilat els seus articles a 'Una buena temporada' (1998), 'La verdad de Agamenón' (2006) i les seves cròniques a 'Relatos reales' (2000).

Com a traductor, ha abocat el castellà autors catalans com Francesc Trabal, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Ponç Puigdevall, així com el seu admirat H.G. Wells.