'Fantàstic Ramon' de Clàudia Cedó, 'L'herència' de Josep Maria Mestres i una comèdia de La Calòrica, novetats del Lliure

El Teatre Lliure ha presentat aquest divendres la seva programació pel 2024-2025 formada per 24 espectacles, entre els quals hi ha 7 produccions pròpies, 8 coproduccions i 9 espectacles convidats. La nova temporada – amb l'estrena de Julio Manrique com a director - s'inaugurarà el 3 d'octubre a Montjuïc amb d'adaptació de 'La gavina' de Txékhov, signada per ell mateix amb Marc Artigau i Cristina Genebat. 'L'herència' de Josep Maria Mestres amb Carlos Cuevas i Albert Salazar; o la nova comèdia de La Calòrica, que porta per títol 'La brama del cérvol', seran altres propostes destacades. D'altra banda es posarà en marxa el projecte Ànima Lliure que començarà amb 'Fantàstic Ramon', una proposta capitanejada per Clàudia Cedó.

La nova temporada del Lliure és la primera amb Julio Manrique al capdavant de l'equipament que, tal com ha explicat aquest matí, "aposta pel teatre contemporani" i té un gran "compromís" amb la diversitat i l'educació. Rebut per un fort aplaudiments dels assistents, el director s'ha mostrat commogut des del primer moment, agraint la feina feta per l'equip anterior, i també augurant el que espera que sigui una aventura "apassionant i compartida".

De fet, tot i els pocs mesos que porta al capdavant del Lliure, Manrique ha defensat que en tot aquest temps ja ha pogut dibuixar una mica el que vol que sigui la línia a seguir i ha valorat positivament "el convenciment" de totes i cadascuna de les propostes de la temporada: "vagin com vagin acompanyarem tan bé com sapiguem als artistes perquè avancem cap al Lliure somiat, però encara queda molta feina per fer".

Pel que fa als pilars dels pròxims anys, ha recordat que una de les apostes passa per la programació, lligada a la recuperació de l'Espai Lliure com a espai d'exhibició permanent, la implementació del projecte Ànima Lliure, la vessant educativa o les activitats complementàries. També ha assegurat que s'incidirà en la possibilitat d'anar fent càstings oberts a les successives temporades, i posar l'accent en les reposicions.

En aquest darrer cas Manrique ha citat, per exemple, el fenomen d''El dia del Watusi', un espectacle "molt ben rebut pel públic" al que estan buscant de donar "una segona vida" amb la companyia de cara a la temporada 2025-2026. "Mirarem que els espectacles tinguin la vida més llarga que puguin tenir, perquè és bo pels artistes, per les companyies i també pel públic, que potser s'ha quedat sense poder veure alguna cosa", ha apuntat.

Finalment, Manrique ha anunciat un canvi en l'equip de direcció del Lliure, ja que a partir de l'1 de setembre Cesc Casadesús s'incorporarà com a adjunt agafant el relleu d'Ivan Benet. "Ha estat una peça clau en la fase d'arrancada, però a partir del mes de juliol es dedicarà a la seva carrera professional com a actor i director d'escena", ha assenyalat.

Balanç de la temporada 2023-2024

La temporada 2023-2024 tanca amb una ocupació mitjana del 81% (un 6% més respecte la passada), amb els muntatges d''El dia del Watusi', 'Mount Average', 'Le congrés ne marche pas' i '300el x 50el x 30el', situant-se com a més exitosos. Un total de 87.758 espectadors han passat pel Lliure, dels quals un 61% són de Barcelona, un 30% de l'àrea metropolitana, un 5% de la resta de Catalunya i un 4% de l'Estat i de fora d'aquest.

La mitjana d'edat se situa en els 45 anys, amb el públic de 36 a 50 encapçalant la franja més nombrosa amb un 29,6%. A banda, s'han comptabilitzat prop de 3.000 abonaments i s'han realitzat 195 accions educatives. Les entrades de Generació Lliure (menors de 35 anys) també creixen i se situen en 10.126, amb 6.735 de noves. Pel que fa a la recaptació, aquesta supera l'1,4 milions d'euros (MEUR).

La programació de la sala Fabià Puigserver

'La gavina' d'Anton Txékhov – amb adaptació de Marc Artigau, Cristina Genebat i Julio Manrique – serà l'encarregada d'inaugurar la programació. Es tracta d'una producció del Lliure que podrà veure del 3 d'octubre al 3 de novembre a la sala Fabià Puigserver i comptarà amb grans noms com el de Marc Bosch, Daniela Brown, Nil Cardoner, Adeline Flaun, Cristina Genebat, Clara de Ramon, Xavier Ricart, David Selvas, Andrew Tarbet i David Verdaguer.

A la mateixa sala, del 22 al 24 de novembre arribarà 'The Employees', una adaptació de la novel·la de ciència-ficció de l'escriptora danesa Olga Ravn, amb adaptació i dramatúrgia de Joanna Bednarczyk i direcció de Lukasz Twarkowski. Es tracta d'una proposta que parla de les relacions humanes, la natura i la burocratització de la vida, i que se situa al segle XXII, en una nau a milions de quilòmetres de la Terra on treballen humans i humanoides.

A partir del 4 de desembre serà el torn d''El misantrop' de Molière, signat per Sergi Pompermayer, Pablo Macho i David Selvas. Amb Pol López, Mireia Aixalà, Laia Alsina, o Norbert Martínez, entre d'altres, planteja una versió actualitzada d'una de les comèdies més conegudes de l'autor francès que parla sobre temes com l'etern debat entre l'honestedat i la hipocresia, l'ètica personal i la vida en societat, la raó i la passió, els límits de la bondat i la lleialtat. Aquesta coproducció del Lliure amb La Brutal i el Grec, s'estrenarà aquest estiu en el marc del festival barceloní.

També a l'inici d'any, del 15 al 26 de gener, arribarà des de l'Uruguai la versió d''El público' de Federico García Lorca, que signa Gabriel Calderón i que ha dirigit la creadora gallega Marta Pazos, en una producció de la Comedia Nacional de Montevideo. D'altra banda, a partir del 20 de febrer, el director Josep Maria Mestres portarà a escena 'L'herència', la peça de Matthew López inspirada en la novel·la 'Howards End' d'E. M. Forster, i ambientada a Nova York tres dècades després de la irrupció de la sida. Amb Carlos Cuevas i Albert Salazar de protagonistes, l'espectacle es podrà veure en dues parts el mateix dia o en dies diferents.

Clàudia Cedó tornarà a dirigir intèrprets amb i sense diversitat funcional a 'Fantàstic Ramon' a partir del 2 d'abril. Un espectacle amb to de comèdia i tocs fantàstics que parla sobre la convivència familiar amb un fill amb discapacitat. Aquesta producció forma part del projecte Ànima Lliure, que comença aquesta temporada amb la voluntat de convertir el Lliure en "un espai artístic obert a tothom i format per veus i cossos diversos". En aliança amb la Fundació Banc Sabadell, el Lliure treballarà per produir com a mínim un espectacle anual creat per un equip de persones amb diversitat funcional.

Tancarà la temporada en aquest espai el mes de maig 'La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable), una nova comèdia existencial i política de La Calòrica ambientada en un hotelet de muntanya. Totes les estrenes de la Sala Fabià Puigserver acabaran en Opening Nights, unes sessions de DJs en col·laboració amb l'Embassa't, el festival de música independent del Vallès.

Lliure de Gràcia

Gràcia obrirà temporada el 9 d'octubre amb una versió lliure de 'Hamlet' de Shakespeare de la companyia peruana Teatro La Plaza, que també s'engloba en el projecte Ànima Lliure. Dirigit per Chela de Ferrari, el muntatge parteix de les experiències d'un repartiment d'intèrprets amb Síndrome de Down.

La seguiran tres propostes de nova creació: 'Caramel', un espectacle de les germanes Clara i Ariadna Peya (Les Impuxibles) amb textos de Pablo Messiez sobre el consum de substàncies; 'Totentanz - Morgen ist die Frage', una nova proposta de La Veronal creada a partir de la dansa de la mort que dirigirà Marcos Morau, i 'Olympia', una peça de Carlota Subirós sobre els referents artístics i personals que parteix de la seva estima al Lliure de Gràcia. Tot plegat entre els mesos de novembre i gener.

A partir del 19 de febrer es podrà veure '14.4', el nou muntatge de Sergio Peris-Mencheta i Juan Diego Botto creat amb el testimoni real d'Ahmed Younoussi, i que esdevé una peça que denuncia la realitat de l'emigració a la frontera sud de l'Estat. També destaca 'Kill Me', una proposta de la coreògrafa argentina Marina Otero programada en el marc del festival Dansa Metropolitana i protagonitzat per quatre ballarines amb trastorns mentals.

Finalment, el dramaturg i director Tiago Rodrigues tornarà al Lliure, en aquesta ocasió per presentar una nova versió del seu primer text, 'Cor dels amants' el 25 d'abril, que protagonitzaran Joan Carreras i Marta Marco. La programació de Gràcia s'acabarà amb la reposició d'un dels èxits de la temporada passada, L'imperatiu categòric' de Victoria Szpunberg.

L'Espai Lliure com a espai d'exhibició permanent

La programació de l'Espai Lliure arrancarà amb la producció de la Sala Flyhard 'La nit del peix kiwi' de Josep Julien. La seguirà la peça d'autoficció d'Andrea Jiménez 'Casting Lear', elaborada a partir del clàssic de Shakespeare i que convida cada nit un actor diferent, i 'Prosopopeya', un espectacle de La Bella Otero (Emma Arquillué i Pablo Macho Otero) que defensa la ficció teatral. Paral·lelament a aquests tres espectacles, aquest mateix escenari acollirà tres muntatges per a públic familiar que es podran veure en cap de setmana: 'Un tros de pa' de la companyia Les Pinyes; 'Reiterat rei tarat' de Jordi Oriol amb direcció de Nao Albet, i 'Tumbalafusta' de Xavier Bobés, Pau Matas i La Ruta 40, aquest darrer veurà la llum aquest estiu en el marc del Grec.

Amb la nova temporada, l'Espai Lliure es converteix també en el lloc on s'exhibirà anualment l'espectacle creat amb alumnes graduats de l'Institut del Teatre en el nou projecte IT Teatre Lliure. Aquest any serà 'Electra' de Sòfocles, Eurípides i Esquil, dirigit per Alícia Gorina. Amb el suport de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, el projecte es reformula i s'enforteix augmentant el nombre de funcions programades i fent gira pel territori.

Tancaran la programació 'El peix daurat', un monòleg d'Anna Agulló Prieto que comparteix la seva experiència amb el trastorn mental, i 'Una mena dAlaska' de Harold Pinter, un joc entre la realitat i el somni dirigit per Ivan Benet amb la participació del ballarí Andrés Corhcero.

Altres activitats

La guionista i periodista Anna Guitart, la politòloga i periodista Andrea Gumes i el periodista i actor Queco Novell moderaran de manera alterna els col·loquis postfunció i seran al capdavant de La plaça, un espai audiovisual d'entrevistes en profunditat a creadores i creadors presents a la programació que s'estrenarà la propera temporada a CaixaForum+.

D'altra banda, en record de la periodista Anna Pérez Pagès, que va conduir els col·loquis postfunció del Lliure els darrers anys, el teatre organitzarà una taula participativa amb el títol 'La lluita no s'apaga: més periodisme cultural, si us plau!' i acollirà el lliurament del Premi Anna Pérez Pagès al periodisme cultural, una iniciativa de les periodistes Gemma Ruiz, Júlia Bertran, Anna Guitart, Clàudia Rius, Neus Masferrer i Anna Aurich.

Una altra de les novetats de la temporada seran les sessions In situ, en les quals es convidarà els espectadors a ocupar l'escenari per reflexionar amb diferents professionals Josep Maria Esquirol, Rita Rakosnik, Bonaventura Clotet, Antonio Centeno i Marina Garcés sobre alguns dels temes més destacats de la temporada.