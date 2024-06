Un conte tendre i heterodox

Cineclub projecta aquest diumenge Robot Dreams. Pablo Berger és un dels franctiradors més brillants i imaginatius del cinema espanyol. Quan hom es disposa a veure un film d’aquest autor, només té una certesa: gaudirà d’una proposta estimulant, audaç i sorprenent. El creador de Torremolinos 73 i Blancanieves ens ha tornat a captivar amb el seu quart llargmetratge. Robot Dreams adapta a la pantalla gran la novel·la gràfica homònima de la Sara Varon, publicada el 2007, i ens submergeix en la intensa i insòlita relació entre un gos solitari i un robot, en un Nova York habitat íntegrament per animals. Berger ha excel·lit en la seva primera i formidable incursió en el gènere animat. La seva personalitat genuïna es manifesta en dues decisions creatives agosarades que diferencia el seu treball del gruix de les produccions animades actuals: el traç és senzill i precís, i no hi ha diàlegs. El director bilbaí ens sedueix amb una bella i emotiva història d’amor i amistat, en què l’humor i la sensibilitat aposten sempre per la finor. Els nens restaran encantats i els adults també. Els més cinèfils podran identificar les picades d’ullet a un clàssic com El mago de Oz i a les mítiques coreografies geomètriques de Busby Berkeley (el ball de les margarides). Aquesta és una de les moltes seqüències precioses (l’encontre del robot amb els ocells, a la platja, és un dels altres punts àlgids) que farceixen un relat que clou amb un final tan madur com agosarat, que introdueix un matís reflexiu i agredolç que només els més grans percebran. Una conclusió rodona per a un conte tendre, adorable i heterodox que vola molt amunt. La música es converteix en el tercer protagonista. Alfonso de Villaronga ha compost una partitura inspirada i polièdrica.

Espanya i França, 2023. Animació, drama. 103 minuts. Format: digital. Direcció: Pablo Berger. Guió: Pablo Berger, basat en la novel·la gràfica de Sara Varon. Música: Alfonso de Villaronga. Diumenge, a les 18.30 h, a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om de Manresa. Entrades: 4,50 euros. A la venda a www.kursaal.cat.