El jazz obre el desè aniversari del Festival de Granera

El Festival de Granera, que organitzen Joventuts Musicals de Moià i l’Ajuntament de la localitat moianesa, arriba enguany al desè aniversari amb un programa de quatre concerts entre juny i agost. El certamen s’ha obert sempre a tots els públics i l’estiu del 2024 ofereix un pòquer d’actuacions que inclou l’Èlia Bastida Trio (jazz), el Blooming Duo (arpa i marimba), l’òpera escenificada Il Trovatore i el ball folk amb el grup Cul de Sac.

Cadascuna de les quatre actuacions previstes tindrà la mateixa estructura, amb la finalitat d’anar més enllà de la música i acompanyar la visita a Granera d’un aire lúdic i familiar. D’inici, es farà una passejada per anar a peu a l’indret on tingui lloc el concert. Un cop a destí, els participants que ho vulguin podran fer un taller de natura relacionat amb la fauna, la flora o els antics oficis que tindrà a veure amb el lloc i el contingut del muntatge musical previst. L’actuació tindrà una durada de 35 minuts i, posteriorment, es farà un tastet gastronòmic lligat amb el taller.

D’aquesta manera, s’aconsegueix valorar l’entorn natural i cultural del territori. Una de les singularitats del festival és que se celebra en el poble més petit de la comarca, dins de l’espai del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, i té la voluntat de mostrar la seva natura i els espais que el caracteritzen. Així mateix, Joventuts Musicals busca un contingut que atregui les famílies i vagi més enllà del públic més pròpiament aficionat a la música.

El trio de la violinista Èlia Bastida obrirà la temporada aquest dissabte (18 h) a la Masia del Coll amb un concert de jazz: Joan Chamorro toca el contrabaix, Josep Traver la guitarra i la barcelonina també canta, en un concert que és alhora un homenatge a Stéphane Grappelli, un referent dels violinistes del jazz i a qui Bastida ha dedicat el disc Tribute to Stéphane Grappelli. En el repertori hi ha temes com el Claire de Lune (Django Reinhardt), Nature Boy (Nat King Cole) i Izaura (Joao Gilberto), a més de peces de la mateixa Èlia Bastida.

La segona cita del festival tindrà lloc el 6 de juliol (18 h) a l’Ermita de Santa Cecília amb el Blooming Duo a l’escenari. El grup està integrat per l’arpista Esther Pinyol i el percussionista Ferran Carceller, la unió de l’arpa i marimba que es va estrenar fa més d’una dècada i ja ha participat en nombrosos cicles i festivals. El 2018 van estrenar el seu primer disc, Complicitats, i han tocat repertori que han encarregat a compositors com Feliu Gasull, Marc Timón i Albert Guinovart. En el concert de Granera faran peces de Jan Koetsier, Paolo Verzini, Albert Guinovart, Jordi Domènech i Ferran Carceller.

El 15 d’agost,a El Casal (18 h), es representarà l’òpera escenificada Il Trovatore, de Verdi, amb la soprano Natasha Tupin en el rol de Leonora, el tenor Nacho Guzmán (Manrico), el baríton Fernándo Álvarez (Conte di Luna), la mezzo Mariel Aguilar (Azucena) i Andrea Álvarez al piano. El 31 d’agost, a la Masia del Carner (18 h), serà el torn de Cul de Sac, que oferirà músiques tradicionals i ball folk.