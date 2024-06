El Festival de Llegendes de Sant Martí de Tous programa 45 espectacles per a tots els públics: "Hem consolidat el model"

El Festival de Llegendes de Catalunya arriba a la 15a edició amb la programació de 45 espectacles de teatre, música, dansa i altres gèneres per a tots els públics repartits en diferents espais de Sant Martí de Tous (Anoia).

Serà del 4 al 7 de juliol i, per segon any, també es programaran dos espectacles a Argençola i Bellprat el cap de setmana abans. No hi faltarà tampoc la popular 'Apagada del Misteri' que comptarà amb participació d'una seixantena de veïns. "Hem consolidat el model", ha destacat el codirector del festival, Víctor Borràs, tot afegint que s'ha convertit en un referent amb espectacles que parteixen de la narració oral amb "una mirada contemporània" que després poden fer gira en circuits comercials.