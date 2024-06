El Festival Test s’inaugura a Gironella i Avinyó amb tretze obres de prop i curta durada

La novena edició del Test ha escollit 13 espectacles que es podran veure a Gironella i a Avinyó els dies 5 i 6 de juliol. Durant dos dies es programaran obres de petit format i curta durada, en espais amb capacitat reduïda i que serveixen de tast per donar-les a conèixer. D’aquesta manera, programadors, tècnics de cultura i regidories de diversos ajuntaments poden fer una primera visualització per portar alguns d’aquests espectacles als seus pobles. De cara a la tardor, se’n podran veure a onze localitats més de la Xarxa de Pobles Creatius: Balsareny, Navàs, Cabrianes, Sallent, Artés, Navarcles, Sant Feliu Sasserra, Santa Maria d’Oló, Santpedor, Callús i Salvador de Guardiola.

De les 71 propostes rebudes per participar en el Test, la direcció artística de Cal Gras, a Avinyó, en va seleccionar 13. Els criteris que es tenen en compte, segons el coordinador del festival, David Santamaria, són la qualitat artística, que siguin espectacles professionals, que hi hagi varietat de llenguatges i de gèneres, companyies de diferents punts del territori i que les obrin siguin tècnicament senzilles i que s’adaptin a diferents espais. En aquesta edició hi ha dos muntatges de circ, una performance i deu espectacles de text (un drama romàntic, dues comèdies dramàtiques i set comèdies).

El divendres 5 de juliol a Gironella es podran veure 7 espectacles i el dissabte 6 de juliol a Avinyó se’n representaran 6 (vegeu llista al capdavall). El regidor de Cultura de Gironella, Lluís Vall, explicava aquest dilluns en la roda de premsa de presentació del cap de setmana inaugural del festival que el Test «és una forma de consum cultural alternatiu, amb muntatges de curta durada que s’interpreten en espais poc convencionals davant d’un públic reduït i amb menys distància amb els actors, la qual cosa fa que siguin més vibrants». És l’essència d’aquests microespectacles, una iniciativa cultural que va néixer el 2016 a Avinyó amb l’objectiu de donar suport a la creació, d’apropar nous llenguatges i formats escènics i de crear nous públics. L’alcalde d’Avinyó, Sergi Grau, qualificava el Test de «molt potent» i afegia que el repte de l’equip de govern és «potenciar el festival i fer-lo créixer. L’oferta d’espectacles és molt bona i és molt positiu que arribin en municipis petits».

Amb un pressupost d’uns 30.000 euros, el Festival Test mou cada any un total de 1.200 persones, entre tots els municipis que programen els espectacles. Els ajuntaments que acullen les obres assumeixen part del cost d’un festival, que rep el suport econòmic de la Diputació de Barcelona i del Consell Comarcal del Bages.

El Test compta amb el Premi Empremta 2023, d’Òmnium Cultural del Bages i Moianès. D’altra banda, la Xarxa de Pobles Creatius és a la penúltima fase de la iniciativa de Fundació Catalunya Cultura: Programa Impulsa Cultura 2024.

Espectacles

GIRONELLA. 5 DE JULIOL

Preu de l’entrada: 6 euros anticipada (culturitza’t o entradium.com) i 8 a taquilla. Punt de trobada:Plaça de l’Ajuntament, a les 21 h. Funcions a diferents punts del nucli històric.

El dia que vaig sentir-ho tot. Companyia La Consol. Tragicomèdia. 21.30 h./22 h./22.30 h. Durada: 15 minuts. El meu fill li diu papa al gos. Iris Hinojosa i Gerard Vilardaga. Monòleg. Comèdia. 21.30 h./22 h./22.30 h. Durada: 20 minuts Les formigues no surten quan plou. Irene Benavent. Dansa-teatre. 21.30 h. / 22 h./ 22.30 h. 16 minuts. Pell muda. Cia. La Simultània. Circ i dansa. 23 h. Durada: 25 minuts. Hermanas Castillejos. Cia. La Garúa. Comèdia. 23.30 h./00.00 h./00.30 h. 18 minuts. Eros i Psique. Cia. La Confiança. Comèdia. 23.30 h. /00.00 h. / 00.30 h. 18 minuts. Innocent. Cia. NonGrata. Dramèdia. 23.30 h./00.00 h./00.30 h. 20 minuts.

AVINYÓ. 6 DE JULIOL

Preu de l’entrada: 5 euros (entrada) i 12 euros (entrada i sopar).Venda anticipada al Casal de la Gent Gran d’Avinyó. Punt de trobada: pati de l’Aula de Música, a les 19.30 h.