Manresa inaugura aquest dijous una mostra sobre refugiats a la Guerra Civil

Coincidint amb el Dia Mundial de les Persones Refugiades, aquest dijous, a partir de les 6 de la tarda, a les sales del claustre del Museu de Manresa (l'edifici del Museu del Barroc), s’inaugurarà l’exposició Els refugiats. L’altra cara de la Guerra Civil a Manresa i es presentarà el llibre Hem hagut de marxar, de Laia de Ahumada. L’acte, amb el títol «Refugiats ahir i avui», organitzat per l’ajuntament i el museu, es tancarà amb el testimoni de dues persones que explicaran les seves vivències com a refugiades.

L’exposició, que té la col·laboració de l’Associació Memòria i Història de Manresa, forma part de la proposta Memòria en Xarxa que promou la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona, la coordina l’Oficina del Patrimoni Cultural. Es podrà visitar fins al 29 de setembre, de dimarts a dissabte de 18 a 20 h.

3.000 persones

Manresa va acollir durant la Guerra Civil 3.000 persones que fugien de les tropes franquistes i els va proporcionar assistència humanitària. Eren majoritàriament dones, infants i ancians que fugien del terror. L’exposició posa de manifest la situació dels refugiats a casa nostra durant la guerra, una situació que la mostra explica a través de peces com el cartell que l’artista manresà Anselm Corrons va crear el 1936 per demanar acollida per als fills dels milicians que lluitaven al front. També inclou vitrines amb documentació com ara targetes de racionament, fitxes d’acollida de refugiats i retalls de notícies procedents de l’Arxiu Comarcal del Bages.

La mostra, però, també oferirà una visió actual de les persones refugiades i dels conflictes a partir de diferents peces artístiques que convidaran a la reflexió. Les peces són obra de l’artista Montserrat Gual Rodríguez i de l’alumnat del CFGM d’Assistència al Producte Gràfic Imprès (APGI) de l’Escola d’Art de Manresa. L’alumnat ha treballat les obres com a litografies fruit de la proposta artística i participativa de la plataforma Stop Mare Mortum ‘Rostres de la Mediterrània’ per reflexionar sobre la situació que viuen les persones refugiades que intenten arribar a Europa a través del mar Mediterrani.

Escoltar els testimonis

Durant l’acte es presentarà el llibre de Laia de Ahumada, Hem hagut de marxar (Akiara Books, 2024) que recull el testimoni de sis joves migrants que expliquen el recorregut viscut des que van marxar del seu país fins a l’actualitat. Tot seguit, es podrà escoltar la veu de dos testimonis de refugiats internacionals que explicaran la seva experiència. L’acte tindrà una fila zero de les organitzacions assistencials que ofereixen servei a les persones refugiades actualment a Manresa, com Creu Roja, Apip Acam, Fundació Tomàs Canet i Fundació del Convent de Santa Clara. Finalment, hi haurà una cloenda artística a càrrec de Txema Rico.

La commemoració del Dia Mundial de les Persones Refugiades l’han organitzat conjuntament l’Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de Cooperació i Ciutadania i de Cultura, i el Museu de Manresa.