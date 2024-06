Dos manresans participen en el llibre «Conviure amb el dolor»

Tothom té dolor, d’una manera o altra. Podria ser la frase d’un manual d’autoajuda però és la realitat expressada per la Sandra Pujol. La poetessa i l’escriptor Jaume Piquet són els manresans que signen dues de la trentena d’aportacions creatives del llibre col·lectiu "Conviure amb el dolor". Un volum publicat per LinX que es presenta avui a les 19 h a la sala d’actes de la biblioteca del Casino, amb entrada lliure per a tothom.

«La Mercè Amat, poeta i amiga, va viure una llarga recuperació per culpa d’un dolor físic i neuropàtic i, juntament amb la Júlia Badal, una altra poeta, van decidir fer un llibre sobre diferents maneres de mostrar el dolor», explica Pujol. El volum inclou des d’expressions artístiques com la il·lustració i la fotografia fins a partitures musicals i textos tant literaris (poesia, prosa i dietarisme) com assagístics (filosofia, teologia, medicina, psicologia i periodisme).

En aquesta mirada polièdrica hi trobem les visions de dos manresans amb una trajectòria vital i literària al darrere que els ha servit de mirall per entomar la invitació que els va fer Amat. «No vam tenir cap dubte», responen a l’uníson els dos autors, en cap cas reticents a plasmar sobre el paper les seves experiències i els seus neguits.

"Conviure amb el dolor". Diversos autors. LinX Edicions. 230 pàgines. 18 euros / LINX EDICIONS

«Hi ha moltes maneres de viure una experiència de dolor, des d’una frustració a una lesió greu», afegeix Piquet, que va haver d’estar molts mesos ingressat per una malaltia. El seu relat porta per títol Memòries d’un verb i tracta sobre «com escullen els esperits el cos on es volen reencarnar», explica, «em sembla una idea interessant». Un cop ha deixat enrere el pitjor del mal pas viscut, Piquet, que el 2019 va rebre el Premi Ciutat de Carlet per la novel·la Carole o el forat quàntic de l’amor, està recuperant «les ganes d’escriure» i té diversos projectes en ment.

Sandra Pujol atresora dos poemaris com a bagatge de la seva experiència literària, Imperdonable (2019) i Gàrgoles de pedra (2020), dos títols que remeten a la vivència del maltractament, la superació i la recuperació de l’autoestima. La fruitosenca establerta a Manresa creia que «la Mercè em demanaria fer un poema, però em va sorprendre dient que volia un relat». El resultat és una peça on apareixen «dos dels meus dolors»: la violència de gènere i el dolor crònic.

Sandra Pujol i Jaume Piquet van construint pas a pas una trajectòria literària feta de mirades interiors i inquietuds vitals. I tenen clar que «escriure és terapèutic». En la trobada d’avui hi prendran part altres autors del llibre com Montse Cercós, Carrie Dorca i el capelladí Franc Guinart. L’obra té una finalitat solidària: els beneficis es destinen a l’Institut de Recerca de Vall d’Hebron de Barcelona.