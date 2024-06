Parades i presentacions ompliran la Fira del Llibre 31 Paraules, a Berga

Amb l’objectiu de fomentar la lectura i d’acostar varietat de temàtiques i gèneres literaris, neix la primera Fira del Llibre de Berga. Es diu 31 Paraules perquè l’organitzen les llibreries Sense Paraules, de Berga, i Espai 31, de Sagàs, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Berga.

La mostra literària es farà el diumenge 30 de juny al capdamunt del passeig de la Indústria de Berga, de 10 a 2 i de 6 a 9. Comptarà amb la presència d’una dotzena de parades d’editorials, centres d’estudis i llibreries que «presentaran novetats editorials i els seus fons», han explicat els promotors de la iniciativa, Carles Turat i Pau Urgell.

Carles Turat, responsable de la llibreria Sense Paraules ha explicat que plantegen la Fira del Llibre «com un Sant Jordi d’estiu» i que és una manera de fer «un tancament de curs», tenint en compte que «al setembre arrenca temporada forta per als llibres». La fira servirà per mostrar al públic els darrers títols o recordar les obres que han tingut més impacte els darrers mesos.

A més, les parades es complementaran amb un espai on hi haurà autors que firmaran llibres i amb una desena de presentacions literàries. Escriptors com Jordi Panyella, autor de Salvador Puig Antich, cas obert, o el gironellenc Marc Font, autor de La modista de Gràcia, seran a Berga per donar a conèixer els seus títols. «Faran explicacions curtes i amenes, per captar l’interès dels assistents», ha assenyalat Carles Turat. I, entre elles, una presentació que inclourà tast de formatges: «Presentarem, a dins de la llibreria, El llibre dels formatges, de Marta Roger, amb degustació inclosa» (Cal inscriure’s, a la Sense Paraules o a la Carnisseria Marmi. Preu: 20 euros).

D’altra banda, també s’aposta per l’oferta infantil, amb tallers i presentacions: «A part de les dirigides al públic adult, també n’hi haurà de literatura infantil». Per exemple, el conte La Cucurutxu, d’Eva Ferrer Panaigua i Anna Grima o T’estimo molt, princesa!, de Montserrat Peralta, sobre la discapacitat intel·lectual. La programació definitiva d’autors es farà pública en els propers dies, «un cop ho tinguem del tot lligat», ha expressat Turat, satisfet de la bona rebuda que ha tingut la iniciativa en el sector. Esperen que la Fira del Llibre 31 Paraules «tingui una bona acceptació a Berga». Com a prèvia a la fira del diumenge 30 de juny, el dissabte 29 ja hi haurà activitat literària, a Berga i també a Sagàs.

D’una banda, a la llibreria Sense paraules es farà la presentació del llibre Cremo!, de la cuinera Maria Nicolau. I, d’altra banda, a Sagàs es presentarà Sota la figuera, d’Enric Larreula, David Vila i Jessica Neuquelman. Serà en el marc de la commemoració dels 30 anys dels incendis forestals: «Es farà una passejada amb parades musicals, amb els alumnes de l’escola de música de Puig-reig, on combinarem la música amb la literatura», ha assenyalat Pau Urgell.