Rodatge a Manresa: L’Ajuntament filma un curt per promocionar la ciutat com a plató de cinema

Amb l'arribada d'un cotxe de policia a l'entrada de la Seu i amb quatre personatges portant un taüt entre els bancs de la basílica, l'equip de la productora Luc & Phil acabava aquest migdia una part de la filmació del curt promocional que, des d'ahir i fins divendres, s'està rodat a Manresa per donar a conèixer les principals localitzacions que ofereix la ciutat com a plató de pel·lícules, produccions de televisió o publicitat. Impulsat per l’Ajuntament, a través de la Manresa Film Office, el treball, que tindrà entre 12 i 15 minuts de durada, el dirigeix l'argentí Fabricio d'Alessandro (Oculto El Sol), que no va dubtar a vestir-se amb pantalons de pota d'elefant, al més pur estil Starsky & Hutch dels setanta i intervenir en el rodatge: "Hictchock tenia per costum fer cameos a les seves pròpies pel·lícules. Jo també", ha explicat després del rodatge de l'escena a l'interior de la basílica.

Amb guió de Javier Debarnot, i interpretat per actors com Xavi Sáez (Las leyes de la frontera; El inocente, Modelo 77), Ivan Morales (El cor de la ciutat, La caja Kovak, Nissaga l’herència) i els manresans Aurèlia Bernabeu i Ferran Font Esparbé, amb la participació, també, de la cantant surienca Beth Rodergas, el curt s'estrenarà oficialment el pròxim més d’octubre al festival Clam, ha explicat Aleix Farrés, responsable de la Manresa Film Office. La direcció de fotografia la signa Andrés Cardona i la banda sonora és del manresà Miquel Coll. Avui es continua rodant al Cementiri i demà divendres s'acabarà el gros de la filmació per diversos carrers del Centre Històric, el Passeig Pere III, el bar Miami i el parc de l’Agulla, entre d'altres.

Cinema d'acció al carrer Sant Miquel

El curtmetratge, titulat Conception, és un relat de com fer una producció a la ciutat, amb situacions amb aire de comèdia, a través de dos competitius i enfrontats creatius publicitaris (Xavi Sáez i Ivan Morales) a la recerca de la millor idea. La història arrenca des de l'oficina de la productora (situada a l'Anònima) i va situant l'espectador, amb veu en off, en diferents localitzacions de la ciutat, on es fan picades d'ullet a pel·lícules (Corre, Lola, corre, de Tom Tykwe, per exemple) i gèneres cinematogràfics amb la intenció, ha remarcat D'Alessandro, de ressaltar "aquesta idea de metacinema, cinema dins del cinema" i mostrar l'"univers cinematogràfic" que pot acollir la ciutat. Així, per exemple, les escenes rodades a la Seu remetran al cinema policíac dels anys 70; les que es filmin al Miami emularan el cinema negre dels anys 50; al parc de l'Agulla, cinema romàntic actual; thriller retro dels 70 i 80 per a les escenes a la sala d'autòpsies del Cementiri i cinema d'acció d'avui dia a la persecució que es rodarà demà divendres per la zona del Centre Històric en espais com el carrer Sant Miquel. La idea és mostrar, com ha explicar a aquest diari Gabriel Seriñana, el productor, "la versatilitat de la ciutat com a escenari". El rodatge, ha explicat Aleix Farrés, va concentrar dimecres el treball dels dos actors protagonistes. La producció, diu Seriñana, es va començar a gestar a final de l'any passat: "Després arriba la feina de buscar l'equip, el concepte...". Loc & Phil és una productora de recent creació, apunta, situada a Barcelona i amb un "experimentat equip de gent al darrere".

El director: "Manresa no té res a envejar a Barcelona"

Filmat en format cine i amb un "rodatge professional", d'aquesta producció, remarca el director, també coordinador de grups de filmació a barcleona i docent, s'ha de destacar que "explica "una història". No és un "espot d'imatges" sinó una ficció que t'explica com i per què pots rodat a Manresa... perquè nosaltres ja ho hem fet". Per a Fabricio d'Alessandro, la complicitat entre els dos actors protagonistes "que són amics i han treballat junts" ha estat clau per al projecte. Segons el director, "Manresa no té res a envejar a Barcelona com a plató" perquè "pots convertir la ciutat en el que vulguis: dona per tot". A més, diu, "surt a compte" per situació, "a una hora de la capital" i, sobretot, per "l'agilitat en les gestions" i les "facilitats de la Manresa Film Office", apunta el productor. La iniciativa del curt s’emmarca en la línia de treball de Manresa Film Office, per potenciar la marca "Manresa, plató de somnis" que "s’està concretant amb l’obertura de fitxes tècniques de noves localitzacions, el reforç de campanyes informatives per donar a conèixer aquest patrimoni d’interès, en la promoció de produccions de proximitat o l’acolliment d’estrenes i preestrenes".

Presentació oficial al Clam

Un cop enregistrat el curt promocional, l’Ajuntament de Manresa preveu presentar-lo oficialment el pròxim més d’octubre al Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam), i posteriorment mostrar-lo a sales de cinema, xarxes i festivals nacionals i internacionals.

A banda de finançament municipal, el curt compta amb el suport del sector privat, amb el patrocini d’empreses locals que volen contribuir a la promoció de la seva mateixa localització o bé d'empreses que donen suport mitjançant tasques d'arranjament, serveis o en la preparació de rodatges a la ciutat. Les empreses patrocinadores són l’Oller del Mas, Diesa, Spotcar, Basílica de la Seu, Mèmora, Grup Vilà i Vila i Urbis Apartaments.