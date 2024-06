El Cor de Teies celebra Sant Joan amb l’estrena d’«A recer»

Si arriba Sant Joan, toca estrena del Cor de Teies. La formació coral femenina, formada per una trentena de dones de Santpedor i altres municipis del Bages, era a punt, ahir, d’exhaurir les entrades del seu nou espectacle, A recer, que omplirà dilluns, Sant Joan, el Convent de Sant Francesc de Santpedor (19 h).

Serà el setè muntatge d’un cor nascut el 2016 que, com explica la manresana Vanesa Luque, integrant de la coral des dels inicis, ha consolidat aquesta època per portar a escena uns projectes que tiben d’una temàtica com a fil conductor i per als quals es busca un repertori adequat i «variat, amb temes en català, castellà, anglès...». Si s’han de fer arranjaments, apunta, el Cor de Teies té al costat músics com David Martell, Jaume Sonet o el mateix director de la formació, Marc Reguant.

A recer vol ser un cant a aquells espais íntims «on ens sentim com a casa: el sofà, el mar, els amics...» Llocs, pensaments, persones, llibres, cançons. Espais segurs que busquem quan «vivim processos difícils, com podria ser l’angoixa o la malaltia, que ens fan aturar un dia, un mes o un any. Processos pels quals totes les persones passem d’una manera o d’una altra». A recer «per agafar forces, per cuidar-nos, per sanar-nos». I des de la multiplicitat de recers, que totes les integrants del cor van posar sobre la taula («buscant el significat que tenia per a cadascuna»), el Cor de Teies proposa que la dotzena de cançons que traslladaran a l’escenari dilluns conformin un «concert que sigui, també, per al públic, un moment de recer». Temes com Un lloc, de Guillem Roma, Eso que tú me das, de Jarabe de Palo i Com a casa enlloc, de Xesco Boix. El concert alternarà les cançons amb poemes i petits textos que han escrit les membres del cor.

Sota la direcció de Marc Reguant Vila, l’espectacle tindrà a l’escenari els músics Jaume Sonet Ventosa (piano), Anna Clarena Tomasa (violí), Timothée Kamba Tobias Blanque (percussió), Bernat Molas Pous (violoncel), Mònica Blanque Herrero (contrabaix) i Quim Vives Torrente (trompeta). I la col·laboració de Marta Rabaneda Espinalt (moviment i posada en escena), i Eva Subirana (il·lustracions i disseny). Rabaneda, que va ser cantaire del cor femení, aporta «aquesta part coreogràfica, senzilla, que pot ser una mirada o un petit gest però que ajuda a què el concert no sigui el tradicional amb una coral estàtica». A més, diu Luque, el cor canta «sense partitures» el que fa que «les cançons arribin de manera més directa al públic i que fan que nosaltres les vivim, també, sense barreres». El 25 de maig, el cor va fer una preestrena de l’espectacle a Lladurs, dins del segon cicle SolPost que organitza la Casa Angrill, amb una gran rebuda per part del públic.

Una nova etapa

El Cor de Teies va néixer a Santpedor ara fa 8 anys i el formen una trentena de dones, ara ja en la quarantena. Fins ara, tots els seus projectes (Foc, Aigua, Dones, Arrels, Sons de lluna i Flors) han adaptat composicions d’autors diversos però, de cara a l’any que ve, explica Luque, el cor «obrirà una nova etapa» amb el seu primer espectacle de «creació pròpia». Un muntatge en el qual ja treballen al costat de la cantautora Anaïs Vila i la poetessa Olga Molina.

Lloc: Convent de Sant Francesc de Santpedor. Dia i hora: Dilluns, 24 de juny, a les 19 h. Entrades: 10€ (adults) i 6€ (infants fins a 12 anys) a https://entradas.codetickets.com/entradas/cor-de-teies, i presencialment a la llibreria Timbaler de Santpedor. Acabat el concert hi haurà una botifarrada (6 €)