Pixar es retroba amb l’essència

L’ aportació de Pixar al cinema animat ha estat fonamental i ha signat algunes de les pàgines més memorables d’aquest gènere en el segle XXI. Del revés (Inside Out) va representar fa nou anys un dels seus desafiaments creatius més apassionants i arriscats. El resultat final fou una de les obres magnes de la factoria màgica, que abans ja ens havia regalat meravelles com Toy Story, Ratatouille i Up, entre altres. La seva seqüela era inevitable i ara arriba a les nostre pantalles. La seu central de les emocions rep un sotrac inesperat quan Riley, la protagonista entranyable del títol original, entra en la pubertat i l’Alegria ha d’afrontar la temible arribada de l’Ansietat. Una cascada de sentiments contradictoris esclaten quan l’adolescent se’n va a un campus de hoquei sobre gel. El factor sorpresa del primer i impressionant Inside Out desapareix en la seva continuació. Però, no obstant això, no decebrà els seguidors de Pixar perquè els llegendaris estudis nord-americans han teixit novament una epopeia interior, disfressada de fantasia al·legòrica, que ens torna a submergir en les emocions humanes més essencials amb una brillant i prodigiosa combinació d’una trama suggeridora (i molt ben elaborada), un ritme vertiginós, un disseny visual immaculat i uns personatges adorables. Un viatge tendre, jocós i agut als nostres laberints més íntims que converteix una paràbola sucosa sobre l’irremeiable creixement personal en un espectacle deliciós, llaminer i intel·ligent que destil·la una sensibilitat depurada i una mirada carregada d’una irònica maduresa. Pixar ens torna a convèncer, després d’uns anys marcats per una trajectòria que ha estat massa irregular, amb l’esperat retrobament de les seves principals virtuts. Un veritable festí per a totes les edats.