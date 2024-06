Els Esquirols reviuen a Viladomiu Nou

Dempeus ha acomiadat el públic, aquest matí a l'Espai Cultural de Viladomiu Nou (Gironella), el recital únic i exclusiu amb les cançons dels Esquirols que és la primera pedra d'un espectacle de teatre musical que ha de veure la llum la primavera del 2025, un projecte dirigit per Carles Rulló amb la complicitat dels integrants del llegendari grup de folk. Amb la presència de Joan Vilamala, Ramon Estrada, Josep Casadesús, Jaume Font i Rosa Maria Sadurní a la platea -i amb l'absència de Joan Crosas, Dolors Roca i Rafael Sala per afers personals-, el recital Passejant Esquirols s'ha estrenat davant un centenar i mig de convidats com a punt d'arribada d'un treball que fa mesos que va començar i com a rampa de sortida de l'esmentat muntatge escènic previst per a l'any vinent.

"Qui no ha cantat les cançons dels Esquirols", es preguntava Rulló abans de començar. Pressuposant que la majoria responien en silenci afirmativament, ha afegit: "però segur que així no". I aquest 'així' és una formació insòlita per entomar temes tan coneguts com 'Fent camí', 'Arrels', 'Conte medieval', 'Volem pa amb oli' i un 'Torna, torna Serrallonga' que ha trencat l'estricte ordre cronològic amb què s'han interpretat les peces per cloure la vetllada amb els ànims ben amunt. Rulló va arranjar les cançons per a un cor mixt amb 4 veus (soprano, contralt, tenor i baix) i orquestra i per mostrar el resultat va organitzar el concert d'aquest matí, pensat com un regal als membres de la carismàtica formació nascuda fa mig segle, encara sota el jou de la dictadura.

Carles Rulló té experiència en muntar mogudes que impliquen un grapat d'artistes. Ho va fer amb el musical Fil i carbó, que es va representar setze cops i va aplegar 5.200 espectadors, i també amb Passejant Llach, una harmonització d'una selecció de temes del cantautor de Verges que encara continua en actiu amb el concurs del Grup Vocal V9 del qual el mateix Rulló en va ser director. Amb ganes de repetir l'operació, va pensar en el llegat dels Esquirols i un repertori prou conegut però que no es va crear pensant a ser interpretat per formacions d'una certa envergadura: avui, sobre l'escenari, atapeïts i ben coordinats, hi havia tres sopranos (Maria Casals, Maria Casellas i Laia Comellas), cinc contralts (Montse Saura, Montse Soler, Gemma Rosell, Ma Àngels Mas i Marta Pagerols), tres tenors (Agustí Ferrer, Martí Parcerisa i Jordi Pons) i tres baixos (Josep Ma Guilà, Josep Rodríguez i Emmanuel Niubò) i una formació orquestral de deu membres integrada per Carles Rulló (piano i direcció), Lluís Badal (percussió), Pep Vall (baix), Toni Sales (guitarra), Joan Serra (acordió), Roc Tarrés (clarinet), Clara Mas (flauta travessera), Lluís Mas (violí), Eduard Martí (viola) i Pau Farré (violoncel).

El recital d'aquest matí, amb 22 cançons, es va pensar com una festa irrepetible que no s'ha de tornar a celebrar perquè la intenció és que tota l'atenció dels organitzadors i l'expectativa dels futurs espectadors vagi ara cap a la preparació del musical, que incorporarà Josep Rodríguez en la dramatúrgia. La vetllada ha seguit l'ordre d'aparició dels diversos discos dels Esquirols -Cants al vent (1973), Fent camí (1975), Colze amb colze (1976), Licor d'herbes bones (1978), Torna, torna Serrallonga (1980) i Com un anhel (1982)- i cada cançó ha estat saludada amb aplaudiments. El to polifònic li ha escaigut molt bé a 'Volem pa amb oli', la introducció de la flauta travessera ha estat un bell preludi al hit Conte medieval -amb una lletra sobre l'abús de poder i la revolta popular que no passa de moda-, els aires èpics de 'Fent camí' han estat llargament ovacionats i, ja posats a pensar en la construcció d'un musical, la versió de 'Cada dia és nou pas' apunta a gran èxit i a tema imprescindible.

Les lletres de peces com 'Corrandes monàrquiques' -"els qui tenen la paella no la volen pas deixar- i 'De Salses a Guardamar', entre altres, exemplifiquen la vigència del repertori del grup osonenc. Si algú s'atrevís a fer un crossover entre Esquirols i La Trinca segur que el resultat seria d'una lucidesa sorprenent.

Finalitzat, en aparença, el concert, Rulló ha lliurat el dossier amb tot el treball a Carme Quintana, de la Federació Catalana d'Entitats Corals, perquè qualsevol grup del país en pugui fer ús. I després ha fet pujar a l'escenari els cinc Esquirols presents a la sala, així com l'amic del grup Joan Lluís, de l'Esquirol, per sumar-se a la interpretació de l'única cançó del programa pendent, probablement la més esperada, Torna, torna, Serrallonga. "Cal que el Serrallonga torni per defensar tantes coses que mereixen ser defensades ...", ha exclamat Vilamala. Mig segle després, els Esquirols han demostrat avui a Viladomiu Nou que són ben actuals.

