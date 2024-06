El berguedà Nil Safont exposa a la Sala Parés

L'artista berguedà Nil Safont (1995) és un dels cinc autors convidats a participar en l'exposició col·lectiva Si un arbre cau al bosc, que s'inaugura aquest dimecres (17 h) a l'Espai 2 de la Sala Parés de Barcelona. La mostra fa una mirada a les relacions d'interdependència entre el paisatge i la percepció que en tenim, a partir del treball de Marc Ávila Català (Barcelona, 1992), Ana Císcar (València, 1993), Núria Farré (Barcelona, 1992), Federico Trujillo (Tenerife, 1988) i Safont, reconegut muralista amb una destacada trajectòria.

"El 1883, la revista The Chaurauquan va llançar als seus lectors una pregunta a manera de passatemps. “Si un arbre cau en un bosc on no hi ha cap ésser, faria algun so?”. La revista Scientific American va voler resoldre l’endevinalla i un any més tard va oferir una resposta. El fet de caure de l’arbre produeix una vibració a l’aire. Si allà no hi ha cap orella que ho pugui percebre, no hi haurà cap so. De manera semblant, podríem preguntar-nos si hi existeix el paisatge en absència d’un observador." Amb aquestes paraules contextualitza Gisela Chillida, comissària de la mostra, el projecte en el qual prenen part els cinc artistes.

"Més enllà de debats metafísics, la noció mateixa de paisatge està intrínsecament lligada a la mirada de l’observador, i només la podem comprendre des d’una perspectiva particular, des d’un “jo” i un “nosaltres”.", afegeix Chillida: "Tot i que hem de reconèixer l’existència d’una realitat objectiva, espacialment i temporalment independent de l’observador, un paisatge, un territori, un lloc, no es poden reduir únicament a la topografia, la biodiversitat o les condicions climàtiques.".

Per aquest motiu, la mirada individual té un pes capital en la percepció del paisatge i l'exposició presenta unes obres que "s’acosten a la qüestió del paisatge i la seva representació per aprofundir en les complexes relacions simbiòtiques entre individu i entorn, alhora que ens conviden a considerar la importància de l’observador en la creació, comprensió i representació dels territoris".

Llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona, Safont es va iniciar ja a 12 anys en l'univers de l'art urbà i la pintura. Des del 2017, el seu nom és reconegut en aquest sector de la pràctica artística en l'àmbit internacional. La seva obra incideix en aspectes socials que el preocupen a partir d'un llenguatge pictòric figuratiu, realista i neoimpressionista.

El berguedà destaca en el camp del muralisme i l'art urbà en l'espai públic, amb pintures de gran format en els murs dels carrers i les cases. Els temes principals del seu art són l’educació, l’adoctrinament i el comportament humà i la relació amb les figures de poder que l’envolten. Safont és cofundador i membre de Malpaís, un OFF SPACE polièdric enfocat a la producció artística amb un gran espai expositiu i programació anual a Barcelona.

La Sala Parés va ser fundada l'any 1877 la primera galeria d'art establerta a l'estat, i avui en dia és una de les més longeves del món.