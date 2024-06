L’Escola de Música de Sant Joan repetirà demà dimarts «El Petit Príncep» al Parc Catalunya

L’excel·lent acollida que la representació d’El Petit Príncep, a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada, va tenir l’any passat a Cal Gallifa fa possible que demà a la nit (22 h), i com a cloenda de la Festa Major de la localitat bagenca, el muntatge pugi de nou a l’escenari. Aquest cop, però, a l’aire lliure, concretament a la gespa del Parc Catalunya.

«Va agradar tant que ens van comentar que l’any següent havíem de repetir», comenta Xavier Mestres, professor del centre i director del projecte recordant l’estrena del muntatge durant la festa del 2023. «Hi participen els alumnes del taller de musicals de l’Aula de Cant i els de Cant Coral de l’Escola de Música, acompanyats per una banda instrumental formada per sis docents de l’equipament públic», afegeix, dimensionant l’envergadura de la proposta anotant una xifra prou contundent: «sobre l’escenari serem una setantena de persones de totes les edats, des de nens i nenes fins a gent gran».

El Petit Príncep que van entomar fa un any els responsables de l’escola és l’espectacle teatral creat per Àngel Llàcer i Manu Guix i la companyia La Perla 29, als qui Mestres, un dels noms destacats del panorama del teatre musical català, va demanar permís per fer viable la iniciativa. «Hem adaptat algunes peces perquè en l’obra de l’Àngel i el Manu hi ha uns pocs actors i nosaltres som setanta», indica el músic, actor i compositor manresà: «alguna cançó que en l’obra original la fa un solista, nosaltres l’hem reconvertit en un duet, i fem alguns cors en llocs en els quals en el llibret original no hi són».

Amb Guillem Cirera al comandament de l’apartat coreogràfic, el projecte d’El Petit Príncep santjoanenc ha implicat un esforç dramatúrgic important. «No és només cantar, també hi ha l’aspecte teatral», explica Mestres. El taller de musicals de l’Aula de Cant de l’escola té estudiants de diferents edats i la seva aportació fa possible que la proposta transcendeixi l’aspecte merament musical per convertir-se en un espectacle escènic que esdevé un «projecte d’escola».

L’obra, d’accés lliure i gratuït, té una durada aproximada de 70 minuts i tindrà lloc sobre un escenari de grans dimensions, 16x10 metres. «Anys enrere ja vam fer títols com Mamma mia! i Grease», recorda Mestres, i assegura que la posada en escena prioritza «el ritme», ja que «volem que sigui àgil, dinàmic».

El músic bagenc es va incorporar fa uns anys a l’escola quan es va jubilar Imma Serra, una figura decisiva en el muntatge de musicals al centre. Posar dempeus El Petit Príncep «demana moltes hores de feina, reescriure partitures, sincronitzar les coreografies de moltes persones alhora, ...», però el resultat va satisfer fa un any i ho vol tornar a fer demà dimarts. L’obra de La Perla 29 és, per a Mestres, «un musical molt ben fet i de gran èxit», i fa una dècada que està en cartell convocant espectadors als teatres on es representa. La versió santjoanenca «és segurament la moguda més gran que s’ha fet mai a l’escola», afirma.

Promogut per l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, l’espectacle difícilment es repetirà perquè implica molta gent. Si demà plou, es traslladarà dins de Cal Gallifa.