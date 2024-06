Els museus de Manresa i Solsona aporten 28 peces al catàleg col·lectiu de 4.000 instruments catalans

El Museu de Manresa aporta 19 objectes i el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona 9 al projecte CATICAT, un catàleg col·lectiu en línia dels instruments musicals presents als museus i col·leccions públiques de Catalunya. La iniciativa liderada pel Museu de la Música de Barcelona és un punt d'accés únic que inclou 4.000 instruments de 31 museus del territori. El projecte va arrencar el 2001 de la mà del Museu de la Música amb 1.500 instruments de 17 institucions i durant dues dècades de digitalització s'ha garantit un accés massiu i gairebé il·limitat a la informació sobre col·leccions, obres d'art i patrimoni. El 2020, el Centre Robert Gerhard va publicar la informació en un web específic. De cara al futur, aspiren a sumar una cinquantena de nous museus que han detectat que podrien aportar els elements.

El director del Museu de la Música de Barcelona, Jordi Alomar, afirma que el projecte CATICAT compta ara amb la presència de 31 institucions i que esperen que hi hagi la incorporació d’altres museus que tinguin als seus fons elements que puguin formar part d’aquest projecte. Així mateix, destaca que actualment en tenen detectats una cinquantena. Una de les properes incorporacions serà el fons d’instruments musicals del Museu Etnològic i Cultures del Món de Barcelona, amb prop de 800 instruments i que "suposarà una significativa ampliació dels recursos disponibles al web”.

El projecte presentat s'inspira en iniciatives ja consolidades com MIMO, Musical Instrument Museums Online, projecte grupal que forma part d’europeana.eu, que té per objectiu proveir accés des d’un únic lloc web a la informació digital dels instruments musicals que es troben als principals museus d’arreu del món. MIMO va néixer com a un consorci dels principals museus de la música europeus, i actualment és la base de dades gratuïta sobre instruments musicals de col·leccions públiques més gran del món.

També han explicat que des d’una perspectiva nacional, CATICAT es basa en projectes com la britànica MINIM-UK, Musical Instruments Interface for Museums and Collections, liderada pel Royal College of Music de Londres, que permet accedir a prop de 20.000 instruments musicals existents en un centenar de museus britànics, o la francesa Base Nationale des Instruments de Musique de la Philarmonie de París, liderada pel Musée de la Musique de París, que integra les col·leccions d’un total de 105 museus i que abasta més de 9.000 instruments.

Harmònium mecànic que hi ha al Museu de Solsona / MUSEU DE SOLSONA

Del bansuri a la mandolina

El repertori d'instruments que es conserven al Museu de Manresa i al Museu de Solsona és ampli i se centra sobretot en peces datades al segle XIX. En els fons de l'equipament de la capital bagenca hi ha 19 instruments: accessori, anafil (3), bansuri, bombardí, cítara, cornetes (2), cornetí, tambor, tambor amb forma de copa, tambor baix, timbala (4) i tuba (2). A Solsona es guarden cornetes (3) i exemplars de mandolina, cornamusa, tambor baix, corn, harmònium mecànic i flabiol.