Memoria.cat publica un nou web sobre la repressió franquista a Manresa durant els anys 40

El portal Memoria.cat estrena aquest dimarts un espai web dedicat a la repressió que el franquisme va exercir a Manresa durant la dècada dels anys 40 del segle XX. L'Associació Memòria i Història publica els noms de les més de 70 persones que van ser jutjades pel Tribunal de Responsabilidades Políticas, una llista en la qual hi ha l'alcalde Lluís Prunés Sató i el filòsof i professor, i rector de la Universitat de Barcelona, Jaume Serra i Hunter.

Les autores del web www.memoria.cat/responsabilitats-politiques són les historiadores Carme Botifoll Benasat i Conxita Parcerisas Estruch, de l'Associació Memòria i Història de Manresa. Aprovada el 9 de febrer del 1939, la Ley de Responsabilidades Políticas "tenia com a objectiu castigar les persones, sindicats i partits que havien donat suport al Front Popular i al Front d'Esquerres, amb una doble finalitat: repressiva i econòmica", expliquen les responsables del treball de recerca.

La llei donava dret als feixistes a apropiar-se dels béns dels represaliats, posant el focus especialment en les persones que sospitaven que tenien patrimoni. D'aquesta manera, "es volia castigar, sobretot, les classes benestants que havien donat suport a la República". Una llei que fomentava la desmobilització i la passivitat a través de la por a robar els mitjans de subsistència de les persones afectades.

"La majoria dels condemnats pels Tribunales de Responsabilidades Políticas ja estaven empresonats, havien estat executats, es trobaven a l'exili o en parador desconegut, però aquestes circumstàncies no van impedir la incoació dels expedients ni l'apropiació dels seus béns. De fet, es calcula que només al voltant del 25% dels encausats eren a presents al Tribunal manresà en el moment de ser jutjats", s'explica en el web. Les sancions que van imposar els jutges incloïen la inhabilitació, el desterrament, el confinament, el desterrament a possessions africanes, la pèrdua de béns i el pagament de multes.

Les autores del web aporten la relació dels 70 manresans jutjats per l'esmentat tribunal, així com les seves biografies i l'evolució d'una llei que tenia el doble objectiu de represaliar i recaptar. Entre els sancionats hi ha els farmacèutics Antoni Esteve i Subirana i Francisco Montplet Prunés, Lluís Prunés Sató, alcalde de Manresa durant la República, i Jaume Serra i Hunter, filòsof i professor, rector de la Universitat de Barcelona, entre molts altres.