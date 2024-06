Pep Montserrat obté el Premi Nacional d'Il·lustració que atorga el Ministeri de Cultura

Josep Montserrat Morales, Pep Montserrat (Monistrol de Montserrat, 1966), ha estat guardonat amb el Premi Nacional d'Il·lustració 2024, que concedeix el Ministeri de Cultura espanyol, pel seu mestratge tècnic, la seva versatilitat i l'obertura cap a diversos camps de la il·lustració gràfica que l'han fet un "referent indiscutible per a nombrosos professionals", segons ha indicat el jurat.

Pep Montserrat és un il·lustrador que desenvolupa la seva carrera tant a Espanya com a nivell internacional i combina la tasca artística amb la docència. Col·laborador habitual en premsa escrita, on ha il·lustrat una gran varietat d'articles i reportatges, destaca també el seu treball en literatura infantil i juvenil.

Segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Cultura, el jurat ha valorat la seva "gran capacitat de construir significats que van més enllà del simple desplegament visual amb una veu pròpia i reconeixible", així com "la seva generosa contribució a la definició de les bases d'una pedagogia de la il·lustració crucials per a la formació de les futures generacions".

"La passió pel dibuix que ens transmet el seu treball ha portat Montserrat a assolir una gran precisió en la narració a través d'imatges, desenvolupant la seva carrera en una àmplia varietat de formats amb una elegància que no deixa indiferent", ha afegit el jurat.

El Ministeri de Cultura distingeix anualment amb aquest premi, dotat amb 30.000 euros, el conjunt de la tasca realitzada per una il·lustradora o il·lustrador espanyol en l'àmbit del llibre i de les lletres en qualsevol de les llengües oficials espanyoles.

El premi va reconèixer en la seva passada edició la il·lustradora Luci Gutiérrez, i en anys anteriors ha guardonat també artistes com Sergio García Sánchez, Viví Escrivá, Sonia Pulido, Paco Giménez, Maria Rius Camps o Alfredo González, entre d'altres.

Pep Montserrat, que va estudiar a l'Escola d'Art i Disseny Llotja de Barcelona, a l'escola Elisava i al Centre Universitari de disseny i Art de Barcelona, va ser reconegut també el 1995 pel Ministeri de Cultura amb un guardó a les Millors Il·lustracions de Llibres Infantils i Juvenils. També va rebre el premi Catalónia el 1997 i el premi Junceda d'Il·lustració dues vegades, el 2004 i el 2008.

Entre 2006 i 2011, les seves obres van formar part de l'exposició anual de la Society of lllustrators de Nova York, on el 2008 va ser honrat amb el Certifica't of Merit.

És docent des de l'any 1999 com a professor del Departament d'Il·lustració de l'Escola Massana de Barcelona, on ha impartit dos cursos d'il·lustració editorial, dins de Massana Permanent durant els cursos de 1998-1999 i 1999-2000. Des de llavors és professor al Cicle Superior d'Il·lustració a la mateixa Escola Massana.

En l'àmbit televisiu, destaca la seva participació al programa infantil de TV3 'Una mà de contes'. A més, juntament amb l'escriptora Montse Ganges, Pep Montserrat és el creador de la sèrie d'animació Miniman, produïda per Cromosoma.

Des dels seus inicis ha treballat amb editorials de llibre infantil i juvenil i també per a llibres d'adults. Des del 2001 forma part de l'agència d'il·lustradors Marlena Agency.