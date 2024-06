El Romea acull una versió actualitzada de "Tirant lo Blanc" centrada en la por a l'altre

El Teatre Romea acull una "versió actualitzada" de 'Tirant lo Blanc', la novel·la cavalleresca de Joanot Martorell que Màrius Serra ha adaptat al teatre des d'una perspectiva actual, centrant l'obra en la por a l'altre que sorgeix del conflicte entre la cristiandat i allò que considera una amenaça.

"La meva proposta posa el focus en el naufragi de Tirant a la costa nord-africana, un naufragi a la Mediterrània que vist al segle XXI té capes molt diferents, però el mateix conflicte de fons: la cristiandat contra l'amenaça exterior i la por a l'altre", ha explicat Serra en la presentació de l'obra, que es podrà veure a partir d'aquest dimarts com a part de la programació del Grec Festival.

Aquesta reflexió, ha explicat Serra, es transmet a través dels "fragments declamatoris" que ha afegit a l'argument principal i que porten els actors a expressar opinions sense sortir del seu rol, per acabar oferint una mirada "més semblant a la del segle XXI", una proposta que el director del teatre, Josep Maria Pou, ha definit com una "versió actualitzada" de la novel·la.

La producció, dirigida per Joan Arqué i acompanyada per la música en directe de Judit Neddermann, recupera així els "episodis secundaris" d'aquesta aventura protagonitzada pel cavaller Tirant lo Blanc, que lluita per salvar la Cristiandat, i la història d'amor del qual amb la princesa Carmesina ha eclipsat els capítols nord-africans, ha afegit Serra.

"Donarem a conèixer una part que potser es va amagar perquè no feia gaire gràcia veure un heroi català lluitant contra marroquins per convertir-los al cristianisme. Aquesta versió fa una mica de justícia, mostrant que Tirant lo Blanc no és tan blanc com sembla", ha assegurat l'actriu Laura Aubert.

L'elenc el completen els actors Quim Àvila, Moha Amazian, Neus Ballbé, Clara Mingueza, Ireneu Tranis i Agnès Jabbour, que han explicat que estaven familiaritzats amb l'obra per ser una lectura escolar obligatòria, però que desconeixien aquesta part del relat.

En aquest sentit, Joan Arqué ha afegit que la producció planteja qüestions com "sobre què edifiquem la idea d'un heroi?" i "quina necessitat tenim d'aquest relat, que ens allunya d'una realitat per por?".

Sobre la posada en escena, el director ha explicat que han apostat per la "plasticitat", una idea que l'ajudant de direcció, Carla Tovias, ha desenvolupat assegurant que pretenen "oferir un viatge sensorial" a l'espectador.

En aquest viatge, la música que Judit Neddermann interpretarà des de l'escenari acompanyada pels actors tindrà un paper destacat, no només en l'ambientació de l'acció dramàtica, sinó també en la recuperació de les influències àrabs a la tradició catalana.

"En el que ha acabat sent la música popular catalana també hi va haver un tall de la influència àrab", ha explicat Neddermann, que a l'hora de compondre ha volgut "recuperar" aquesta musicalitat que, en les seves paraules, "ens transporta a l'imaginari mediterrani".

La banda sonora de l'obra també compta amb melodies antigues com el cant gregorià 'Vidi aquam' i cançons com 'Moreneta en sou', de l'Escolania de Montserrat, o una versió del tema popular català 'El mariner'.

"Hem treballat de manera molt global, visual i artesana", ha explicat Ireneu Tranis sobre la posada en escena d'aquesta novel·la, de la qual Quim Àvila ha destacat: "una de les coses bones de Tirant lo Blanc és que hi ha una radiografia emocional dels personatges", una característica que els ha "ajudat" en interpretar-los.

Després de la seva estrena al Grec Festival, la producció, que formarà part de la temporada del Teatre Romea, passarà per altres festivals a l'estiu i es representarà al Teatre de la Comèdia de Madrid al gener, on també s'interpretarà en català, ha avançat Josep Maria Pou.