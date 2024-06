El SonaB portarà la música al barri vell de Berga els cinc propers dijous

Diversos espais del barri vell de Berga acolliran a partir de dijous els cinc concerts del festival SonaB, que arriba a la vuitena edició amb un repertori centrat en la hibridació entre la música i altres arts com el cinema, la pintura, la dansa i la poesia. El certamen que organitza l'àrea de Cultura de l'Ajuntament, amb el suport de la Diputació de Barcelona, se celebrarà cada dijous al vespre entre el 27 de juny i el 25 de juliol, a les 21.30 h, i totes les actuacions seran d'entrada gratuïta.

El festival començarà aquest dijous, 27 de juny amb l'espectacle El somriure de Buster Keaton: el músic gironí Ferran Aran interpretarà amb el piano la música que ha compost per a tres curtmetratges de Buster Keaton que es projectaran i aproparan els espectadors a l'essència del cinema mut, Cops (La Mudança), del 1922; La casa elèctrica, del 1922; i L'espantaocells, del 1920. El concert tindrà lloc al carrer Harmonia.

La segona cita es durà a terme el 4 de juliol a la plaça de la Pietat amb el muntatge Viatjazz a Nova Orleans, que combina la música de jazz de l'emblemàtica ciutat nord-americana amb l'expressió pictòrica del grafit. La companyia Roger Canals i Werens hi posaran el so i Impaktes Visuals l'art de carrer en un projecte que harmonitza l'estil d'una època en blanc i negre amb l'explosió de color de la pintura mural.

Amb Re-Romanç, que es farà l'11 de juliol a la plaça de Sant Pere, un seguit de músics i poetes retran homenatge a l'obra etnomusicològica i de recerca del músic Felip Pedrell, de qui el 2022 es va commemorar el centenari de la seva mort. Els poetes i les poetesses Meritxell Cucurella, Josep Pedrals, Amat Baró, Anna Gual, Jordi Lara i Raquel Santanera agafaran les escasses estrofes recollides per Pedrell i les completaran, amb música d'Heura Gaya (veu i percussions), Marçal Ramon (acordió diatònic) i Ivó Jordà (gralla).

La plaça de Santa Magdalena serà l'escenari de la quarta proposta del SonaB, el 18 de juliol. Gemma Abrié i Bianca Nguema portaran a terme la performance Blues in the dark, on la veu i el contrabaix es mesclen amb la pintura de forma simultània.

El quartet de saxos Kebyart, format per Pere Méndez, Víctor Serra, Robert Seara i Daniel Miguel, posarà el punt final al cicle el 25 de juliol amb el concert inaugural de la 5a Acadèmia Mestral de Berga que aplega joves saxofonistes durant una setmana a l'Escola Municipal de Música. Durant la seva actuació, al claustre del Convent de Sant Francesc, el grup interpretarà temes de música clàssica amb una mirada renovada i farà improvisació de moviment corporal. La dansa anirà a càrrec d'Estel Díaz Pereiro.