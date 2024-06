Les Músiques del Correfoc de Manresa, per primer cop a les xarxes

Ara fa deu anys, l'ajuntament i Xàldiga implusaven la publicació del disc Les músiques del Correfoc de Manresa, un CD amb 11 cançons creades per Lluís Sarró i Lluís Toran i interpretades per la Quants Band -dirigida per Miquel Vilalta -de la Unió Musical del Bages. Un disc del qual es van editar un miler de còpies i que va ser el darrer treball d'Estudis Kay. Des d'avui, aquests temes, que formen part del "patrimoni cultural" de la capital del Bages i que són ja part indissociable del mateix Correfoc, un dels actes més populars de la Festa Major, s'estrenen a plataformes digitals com Spotify i iTunes. La novetat, a més de poder-se trobar per primer cop a les xarxes, és que es reuneix "tota" la música del Correfoc existent fins avui: els 11 temes gravats el 2013 per la formació que ha tocat en directe les músiques des del 1998 i dos més creats posteriorment a l'edició del disc. Són el Ball de la Mulassa, de Lluís Toran, compost i enregistrat l'any passat; i la Mulassa infantil, de Lluís Sarró, del 2015.

Els autors de les cançons, Sarró i Toran, amb la regidora de Cultura, Tània Infante, i el director de la Casa de la Música de Manresa, Dani Castellano, han presentat aquest matí un projecte promogut per l'entitat manresana amb la complicitat dels creadors. I, precisament, i com a autor, Toran explicava la satisfacció de veure com "unes músiques que has fet sense aspiració de transcendència s'han acabat convertint en la banda sonora de molts manresans". Sarró ha recordat que el projecte va començar a caminar el novembre passat quan rebia una trucada de Bernat de Anta, tècnic d'activitats musicals de Casa de la Música, "per saber com ho podíem fer per publicar les Músiques del Correfoc a les xarxes". Una proposta, apuntava Castellano, pensada pel fet que treball s’havia editat feia una dècada i ara ja en un format molt caduc. El director de Casa de la Música, que ha subratllat com tret distintiu de l’entitat els programes d'acompanyament per a la formació i difusió musical, ha remarcat la "singularitat" d'aquest projecte per poder "fer accessible la Música del Correfoc» a tothom. Una digitalització del CD de fa deu anys més les dues noves peces que permetrà «no només escoltar-les sinó treballar-les a les xarxes per difondre una música que la vinculem de manera emocional a la nostra festa» i, per tant, «al patrimoni immaterial de la ciutat».

Portada de les Músiques del Correfoc de Manresa, a Spotify / arxiu particular

Així mateix, la iniciativa també respon a la demanda «detectada» per part d’entitats culturals, socials, cíviques i de centre educatius per poder disposar de l’enregistrament d’aquestes músiques. Poder-les «compartir i difondre-les i convidar a què tothom les faci una mica més seves» ha estat, també, el punt que ha ressaltat Infante en una roda de premsa que ha tingut la presència entre el públic de les entitats vinculades al Correfoc i a les seves músiques: Manel Iglesias, de Xàldiga; Josep Maria Sala, president de la Unió Musical del Bages i Dídac Mirallas, director de la formació. Toran ha assenyalat que de les Músiques del Correfoc al llarg dels anys s’havien editat dos CD, un primer amb sis cançons en una gravació de Masos Rònecs del 1993, i el segon, de fa deu anys, amb 11. Toran ha volgut agrair a Miquel Vilata i a la Unió Musical del Bages el seu indispensable paper en tot aquest trajecte.

La portada del disc a les plataformes digitals és una fotografia feta per Lluís Sarró en la Mostra del Correfoc, La Moscada. La imatge es va prendre des de darrere dels músics que interpreten la Marxa del Correfoc i al seu davant ballen tots els integrants que participen a la Mostra a la Plaça Major envoltats per una multitud de guspires.

Les Músiques del Correfoc de Manresa

Gàrgola. Música: Lluís Toran (2007)

Asmodeu. Música: Lluís Toran (1997)

Ball de la Víbria. Música: Lluís Toran (1983)

Ball del Drac. Música: Lluís Toran (1984)

Valset de la Víbria i el Drac. Música: Lluís Toran (1984)

Mulassa, Coll-llarg i Nas de Sutge. Música: Lluís Toran (2006)

Ball de Dimonis. Música: Lluís Toran (1982)

La Nova Criatura. Música: Lluís Sarró (2005)

Ball de diablons. Música: Lluís Toran (2006)

Marxa del Correfoc. Música: Lluís Toran (1982)

Vacances. Música: Lluís Toran (1982)

Mulassa Infantil. Música: Lluís Sarró (2015)

Ball de la Mulassa. Música: Lluís Toran (2023)