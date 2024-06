El Festival Viñas de Moià dona la paraula al talent jove

Un concert del Tempus Trio en el tercer i últim any de residència del reconegut grup de cambra obrirà el 13 de juliol la 41a edició del Festival Internacional de Música Francesc Viñas, que organitza Joventuts Musicals de Moià amb la col·laboració de l'Ajuntament. El certamen proposa vuit actuacions fins a mitjan agost amb un programa que inclou noms com el del pianista Albert Guinovart i el jove Lluís Calvet, millor català del concurs de cant Tenor Viñas que munta el Liceu, així com la representació escenificada de l'òpera Il Trovatore, de Verdi.

41è FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA FRANCESC VIÑAS Dissabte 13 de juliol. 20 h. Auditori Sant Josep Tempus Trio. Concert amb obres de Xostakovitx, Oliu i Ravel. 20 euros (socis JM 15 euros). Diumenge 14 de juliol. 20 h. Les Faixes. Albert Guinovart & Friends. Interpretació d'El carnaval dels animals. 20 euros (socis JM 15 euros). Divendres 19 de juliol. 19 h. Auditori Sant Josep Concurs del Campus Musical. Entrada gratuïta Dissabte 20 de juliol. 20 h. Les Faixes El Jove Ballet de Catalunya interpreta Don Quixotte. 20 euros (socis JM 15 euros). Diumenge 21 de juliol. 11.30 i 17 h. Auditori Sant Josep Concerts finals del Campus Musical. 5 euros. Dissabte 27 de juliol. 20 h. Les Faixes Concert d'Ethno Catalonia (músiques d'arrel d'arreu del món). 20 euros (socis JM 15 euros). Diumenge 4 d'agost. 20 h. Auditori Sant Josep Lluís Calvet (baríton) i Clara Hyerim Byum (piano), amb obres de Vaughan Williams, Rossini, Guerrero i Serrano. 20 euros (socis JM 15 euros). Dissabte 10 d'agost. 20 h. Les Faixes Concert dels solistes de l'AIMS (Acadèmia Internacional de Música de Solsona), amb obres de Mozart, Bruce i Farrenc. 20 euros (socis JM 15 euros). Dissabte 17 d'agost. 21 h. Les Faixes Òpera escenificada Il Trovatore, de Verdi. 20 euros (socis JM 15 euros). Venda d'entrades a www.joventutsmusicals.cat/moia

"El festival s'articula a partir de dos eixos", ha explicat Nona Arola aquest migdia en la presentació del Viñas: "d'una banda, el recolzament als joves, com no podia ser d'altra manera en una entitat que es diu Joventuts Musicals; de l'altra, la veu humana, en homenatge al tenor moianès Francesc Viñas (1863-1933)". La directora del cicle ha afegit que "el gruix de la programació vol donar veu a joves talents del país, així com el Campus Musical que enguany bat rècords, ja que durant nou dies, del 13 al 21 de juliol, tindrà 55 alumnes i 10 professors.

Amb un pressupost de 21.000 euros per al festival i de 31.000 per al Campus, el Festival Viñas s'iniciarà amb un grup que "en un mes ha creuat dues vegades l'oceà", ha apuntat Arola. El Tempus Trio format per Maria Tió (violí), Ferran Bardolet (violoncel) i Ricard Rovirosa (piano) va estrenar el 2022 el programa de residències artístiques que va posar en marxa Joventuts Musicals de Moià amb motiu del seu 25è aniversari. "Nosaltres, com a intèrprets, ja teníem una certa trajectòria, però la residència com a grup ens ha ajudat a tenir una regularitat, saber que cada any tens uns concerts programats et permet preparar el repertori, afrontar reptes, ...", ha apuntat Ferran Bardolet.

El grup ha fet recentment una gira pel Canadà i arribarà a Moià procedent novament de l'Amèrica del Nord perquè d'aquí a uns dies actuarà per primer cop al prestigiós Carnegie Hall de Nova York. El concert del Viñas i un altre encara sense data per a principis de l'any vinent seran les dues darreres actuacions de la residència. "Per a nosaltres", ha indicat Arola, "és satisfactori haver contribuït a situar el grup en el circuit dels concerts internacionals".

El primer cap de setmana del festival tindrà un altre plat fort: Albert Guinovart & Friends interpretaran El carnaval dels animals que el pianista barceloní va estrenar l'any passat al Festival Pau Casals del Vendrell, inspirant-se en l'obra homònima de Camille Saint-Saëns. Els 'friends' del compositor seran els professors del Campus: Maria Tió i Sara Balasch (violins), Natalia Gomes (viola), Ferran Bardolet (cello), Roger Azcona (contrabaix), Elisabet Franch (flauta), Jordi Pons (clarinet), Ferran Carceller (percussió) i Xavier Ricarte i Albert Guinovart (pianos).

"L'Albert és un gran amic del festival, un vell conegut nostre de quan venia acompanyant la Victòria dels Àngels", ha anotat Arola, avisant que la vetllada tindrà lloc a Les Faixes perquè els dos pianos i la resta de la formació no caben a l'escenari de l'Auditori Sant Josep.

La dansa com a novetat

Mai el festival havia programat ballet, ha afirmat Nona Arola, presidenta de Joventuts Musicals de Moià, però "va sorgir l'oportunitat de portar el Jove Ballet de Catalunya i ho vem aprofitar". La companyia fundada el 2001 inicia molts joves talents en el camí de la dansa professional, un ideari que encaixa a la perfecció en la filosofia de l'entitat organitzadora del Viñas. El Jove Ballet de Catalunya interpretarà una versió renovada del Don Quixotte de Marius Petipa.

La darrera actuació del mes de juliol serà una nova edició del concert d'Ethno Catalonia, la trobada d'artistes que treballen amb les músiques d'arrel d'arreu del món que es fa durant una setmana a Banyoles. A l'escenari hi pujaran 45 músics d'una vintena de països, en un projecte que patrocina Joventuts Musicals Internacionals.

"Veient tota aquella gent, uns cinc-cents, pensava 'què hi faig jo aquí'", ha reconegut el sabadellenc Lluís Calvet de l'experiència de participar en el Concurs Tenor Viñas de cant que se celebra al Liceu de Barcelona. "Pot semblar un tòpic, però és ben cert, has de ser tu mateix", ha afegit. I el resultat va ser la victòria en l'apartat de millor solista català, que cada any té la recompensa d'actuar en el marc del festival moianès. Acompanyat de la pianista Clara Hyerim Byum, Calvet oferirà a la primera part una selecció de cançó anglesa del compositor Vaughan Williams, i a la segona diverses àries d'òpera i sarsuela. "Faré peces que vaig cantar al concurs, ja que allà em va anar bé i ho he volgut repetir", ha comentat el cantant, que té vincles amb la comarca perquè durant anys va estiuejar a Castellcir i encara hi va perquè els seus pares hi viuen.

Una altra actuació d'alt nivell la proporcionaran els Solistes de l'AIMS, l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona, que tindrà en el repertori el Quartet per a flauta i cordes, de Mozart; Steampunk, de Bruce; i Nonet op 38, de Farrenc. Els intèrprets són "professors de l'acadèmia i membres d'algunes de les grans filharmòniques europees com Berlín, Viena i Londres", ha puntualitzat Arola.

La traca final del festival serà la representació d'Il Trovatore, amb direcció del baríton Fernando Álvarez, que també integra el repartiment juntament amb Natasha Tupin (soprano), Nacho Guzman (tenor), Mariel Aguilar (mezzo) i Andrea Álvarez (piano). Nani Bellmunt (maquillatge) i Carles Arola (decorats) completen l'equip artístic. Produïda juntament amb el Festival de Granera, un altre certamen que també organitza Joventuts Musicals de Moià, l'òpera de Verdi posarà el punt final al Viñas d'enguany el dissabte 17 d'agost.

"Des de l'Ajuntament valorem molt positivament l'oportunitat que el festival dona a la població d'escoltar un tipus de música que els consistoris no acostumem a programar", ha explicat Lluís Cascales, regidor de Cultura i Joventut. Les arques municipals destinen 4.000 euros i la infraestructura necessària per tirar endavant el Viñas, ha afegit Arola.