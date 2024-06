El Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès i l’Alt Urgell, amb la música antiga

La 13a edició del Festival de Música Antiga dels Pirineus programa 54 concerts de 24 grups diferents com Duo Sostenuto, Sfere Vocali, Phaedrus o Vandalia, entre d’altres, i gairebé la meitat (24) tindran lloc al Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l’Alt Urgell. El festival se celebrarà entre el 5 de juliol i el 25 d’agost en 40 municipis repartits entre els Pirineus, Andorra i Catalunya del Nord. Com a novetat s’incorporen Campdevànol, Planoles, Peramola i el Pont de Suert, mentre que en surt Ripoll perquè el FeMAP no veu compatibles les polítiques del seu equip de govern local i els valors del festival. La inauguració anirà a càrrec d’Hirundo Maris -amb Arianna Savall- i Noctes Cor de Cambra, que interpretaran El Cant de la Sibil·la i la Balada del Somni a la Catedral de la Seu d’Urgell, una actuació que anirà seguida els dos dies posteriors de dues actuacions més a Puigcerdà i Riner. Els músics oferiran un programa centrat en dues peces que provenen de l’edat mitjana, però que han estat cantades al llarg dels segles i han perdurat.

El quintet Sfere vocali farà un concert a Sant Esteve de Bagà | FEMAP / ELI DON (acn) / REDACCIÓ

De les sis actuacions del Berguedà, tres tindran lloc a Berga: Jota Martínez Ensemble, el 26 de juliol al claustre de Sant Francesc; i Marta Mathéu, el 3 d’agost, i The Rare Fruits Council, el 21 d’agost, a l’església de Sant Joan. També hi haurà concerts a l’església de Sant Esteve de Bagà, el 12 de juliol amb Sfere vocali; el 28 de juliol a la Sala Ateneu d’Avià, amb Barrocotout; i al refugi del Niu de l’Àliga, el 14 d’agost amb Marisa Martins i Rafael Bonavita.

La Cerdanya també tindrà mitja dotzena d’actuacions, dues de les quals a Puigcerdà: l’esmentada de Hirundo Maris, el 6 de juliol a l’església de Sant Domènec; i la de L’Atzavara i Josep Ma. Martí Duran el 21 d’agots al Casino Ceretà. També acolliran propostes Alp, el 17 de juliol al Casino amb Phaedrus; Llívia, el 20 de juliol a l’església de la Mare de Déu dels Àngels, amb Tamar Lalo; Ger, el 27 de juliol amb Barrocotout a l’església de Santa Coloma; i La Molina, el 20 d’agost a l’església de la Mare de Déu de les Neus, amb The Rare Fruits Council.

El santuari del Miracle, a Riner, tindrà la quota solsonina del festival, amb Hirundo Maris, el 7 de juliol, i Marta Mathéu el 4 d’agost.

La Seu d’Urgell, amb tres concerts, lidera la representació de l’Alt Urgell, que totalitza deu actuacions en el calendari. La capital acollirà l’esmentada inauguració d’Hirundo Maris, el 5 de juliol; i el Joven Coro de Andalucía, el 20 de juliol, Música Trobada, el 27 de juliol, al Seminari. El nucli de Tragó, a Peramola, hostatjarà el Duo Sostenuto, el 6 de juliol a l’església de Santa Llúcia. Marta Mathéu cantarà el 2 d’agost a l’església de Santa Maria d’Organyà. L’església de Sant Pere, de Bellestar (Montferrer i Castellbó) acollirà el concert de Thaleia Ensemble, el 4 d’agost. A Coll de Nargó actuarà Na Rota do Peregrino, l’11 d’agost a l’església romànica de Sant Climent. Marisa Martins i Rafael Bonavita seran el 15 d’agost a l’església de Santa Cecília de Vilanova de Banat (Alàs i Cerc). L’església de Sant Vicenç serà l’escenari del Ludovice Ensemble el 16 d’agost. I Castellciutat (la Seu) acollirà L’Atzavara i Josep Ma Martí Duran, el 20 d’agst a l’Hotel El Castell de Ciutat.

Finalment, la clausurà del festival anirà a càrrec del grup Vespres d’Arnadí, que actuarà els dies 24 i 25 d’agost a les localitats d’Escalarre i Camprodon, presentant l’espectacle Nel profondo cieco mondo, un concert amb obres d’A. Vivaldi i D. Terradellas que posarà punt final a pràcticament dos mesos de trobades musicals.

Un festival consolidat

El director del FeMAP, Josep Maria Dutrèn, va explicar en la presentació del certamen que es tracta d’un festival que compta amb una bona rebuda i que al llarg dels darrers anys ha mantingut el seu públic gràcies a diversos trets característics, com per exemple «la proximitat». «Ha anat creixent i crec que en l’actualitat podem parlar d’un festival consolidat, sempre que vagi acompanyat d’un suport institucional», va assenyalar.

En aquest sentit, va recordar que l’any passat van passar pels concerts un total de 5.000 persones. «Al Pirineu hi ha 75.000 habitants, amb Andorra potser s’arribaria a uns 150.000. És una xifra important tenint en compte la quantitat de població», va afegir. Dutrèn també va aprofitar la presentació per donar la benvinguda als nous municipis: Campdevànol, Planoles, Peramola i el Pont de Suert, mentre que va recordar que n’han marxat quatre, tres per diversos motius i un, Ripoll, de molt concret.

És el cas de la capital del Ripollès, governat per Aliança Catalana, del qual va apuntar que el festival s’ha desvinculat per no compartir els mateixos valors. «Tenen una política clarament xenòfoba i no ens sentiríem còmodes. Ens interessa ser com més municipis, millor, però també preferim renunciar perquè hi ha certes coses que, des del nostre punt de vista, hem de combatre», va concloure.

Més enllà de la música

Finalment, més enllà de la programació musical el FeMAP continua apostant pels anomenats Concerts amb Gust i les activitats complementàries. Ambdues iniciatives estan incloses en la compra de l’entrada. Aquest any hi haurà un total de quatre degustacions després de les actuacions als municipis de Llívia, Sort, Tremp i La Seu d’Urgell.

A més a més, hi haurà una important oferta d’activitats complementàries que es realitzaran prèviament als recitals, com per exemple, visites a esglésies, museus locals, passejades naturalistes o altres rutes turístiques pels municipis.

Altrament, també hi ha el FeMAP social, el programa social del Festival que apropa la música a les persones més vulnerables o amb dificultats per accedir a la cultura. Des d’aquesta iniciativa, el FeMAP oferirà aquest estiu fins a 22 concerts adaptats a les necessitats dels tres col·lectius als quals es dirigeix: la gent gran, les persones amb problemes de salut mental i les que tenen diversitat funcional.