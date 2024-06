Rita Payés estrena 'Por qué será', el tercer avançament del seu pròxim disc

La cantant i compositora catalana Rita Payés (Vilassar de Mar, 1999) ha estrenat 'Por qué será', el tercer avançament del seu pròxim disc 'De camino al camino' (Sony Music) que veurà la llum el 12 de juliol. La Tania i Yerai Cortés – guitarrista de C. Tangana – acompanyen Payés en aquesta nova cançó, que també compta amb la participació d'un quartet de corda.

Pel que fa a la temàtica, es planteja com una crítica al "somni de la societat actual", en paraules de la mateixa artista. El nou treball de Payés estarà format per un total de 13 peces, algunes d'elles fetes en col·laboració amb artistes com Lau Noah, Toni Vaquer, Sílvia Pérez Cruz, o Elisabeth Roma, entre d'altres.