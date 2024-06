L’Ateneu d’Igualada programa 20 espectacles per al darrer trimestre

Un clàssic de la dramatúrgia universal com El zoo de vidre, de Tennessee Williams, obrirà la temporada escènica del Teatre Municipal l’Ateneu d'Igualada el 21 de setembre. La peça de l’autor nord-americà serà el punt de partida de la programació del darrer trimestre del 2024, que inclou vint propostes de teatre, música i públic familiar.

Laura Conejero es fica a la pell d’Amanda Wingfield, la mare vídua i dominant d’El zoo de vidre, en un muntatge en el que també participen Clara Moraleda, Roger Torns i David Anguera. Dirigida per Martina Cabanas, amb producció de La Perla 29, l’obra parla de l’impacte que el crac del 29 té una família del sud d’Estats Units.

El cantant i compositor Albert Gàmez, d’arrels igualadines, protagonitzarà el 29 de setembre La gira de la meva vida, un concert on interpretarà des de temes del seu nou disc fins a versions de Llach, Serrat, The Beatles, Queen i Sinatra, entre altres artistes.

El teatre tornarà a l’Ateneu el 13 d’octubre amb Austràlia, una peça d’èxit d’Israel Solà que parla de la maternitat amb el retrobament de tres germanes. Ester Cort va guanyar el premi a millor actriu i el mateix muntatge va ser declarat millor espectacle en la darrera edició dels premis Teatre Barcelona. Meritxell Huertas, Brian Lehane i Carme Pol completen l’elenc.

Susanna Garachana signa El favor, una peça sobre els límits de l’amistat que pujarà a l’escenari el 27 d’octubre. Amb direcció de Xavier Ricart, té un elenc masculí format per Eduard Buch, David Marcé, Jordi Rico i Marc Rodríguez. El 10 de novembre serà el torn de Llegat, on s’enfronten dues relacions precàries, la d’un jove amb un home més gran i la del noi amb la seva mare. El text és de Daniel J. Meyer -l’autor de la lloada A.K.A.- i la direcció de Montse Rodríguez amb un trio interpretatiu format per Àngels Gonyalons, Pau Oliver i Marc Pociello.

El 24 de novembre es representarà Amnèsia, una comèdia d’humor negre escrita i dirigida per Nelson Valente que tracta la dificultat que per a una família implica cuidar de la mare. Sobre l’escenari, Màrcia Cisteró, Míriam Iscla, Joan Negrié, Victòria Pagès i l’actor igualadí Biel Rossell.

L’equipament també organitzarà dos espectacles amb l’Ateneu Igualadí. Dins els actes del centenari de la mort d’Àngel Guimerà, per al 2 de novembre es programa He mort el pop, una paròdia de l’univers literari de l’autor de Mar i Cel, Maria Rosa i Terra Baixa que signa l’escriptor Lluís-Anton Baulenas. El darrer dia del mes, Quimet Pla i Núria Solina homenatjaran els artistes més anarquitzants del modernisme català a Absenta, amb els poemes lúdics de Rusiñol.

Fora d’abonament, Classic Stage portarà el 9 de novembre a la capital de l’Anoia el ballet El llac dels cignes, amb un repartiment internacional. El 29 de desembre es podrà gaudir amb la Gran gala de valsos i obertures dels compositors de la família Strauss, amb l’Orquestra Terres de Marca dirigida per Josep Miquel Mindán.

El Mag Lari obre La Xarxa

L’espectacle Strafalari del Mag Lari arrancarà el 22 de setembre, amb dues funcions, la programació de La Xarxa per al públic familiar. La companyia Xip Xap presentarà La veritable història dels tres porquets (6 d’octubre) i la Cia. Borja Ytuquepintas portarà a l’Ateneu Somnis de sorra (20 d’octubre), un muntatge de dibuix sobre sorra.

Els bagencs Teatre Mòbil repassaran quaranta anys de trajectòria el 3 de novembre amb Mòbil Remix. El dia 17 del mateix mes, Samfaina de colors representarà De bracet, amb la poesia com a eix. I l’1 de desembre, la Cia. Sgratta oferirà la seva versió del conte El cargol i l’herba de poniol.

Abonaments el 8 de juliol

La venda dels abonaments es posarà en marxa el 8 de juliol (11 h) a www.teatremunicipalateneu.cat. També se’n podran adquirir els dies 8, 9 i 10 de juliol a la taquilla (d’11 a 13 h i de 18 a 20 h). I a partir del 9 de juliol, al Punt de Difusió Cultural i Turística. Hi ha tres modalitats: 72 euros (5 espectacles), 84 euros (6) i 91 euros (7), i amb la compra d’un abonament s’obsequiarà amb una entrada de regal pel concert de l’Albert Gàmez. Les entrades individuals es podran comprar a partir del 22 de juliol. La setmana de cada espectacle, es dispensaran tiquets a 5 euros per als joves fins a 25 anys.