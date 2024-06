Cancel·lat l'Andorra Mountain Music per risc meteorològic

El govern d'Andorra ha decidit cancel·lar la segona jornada de l'Andorra Mountain Music per la situació meteorològica de perill que es preveu al principat. El festival s'havia de celebrar fins aquest diumenge a la zona del Tarter, a Canillo, però s'ha decidit suspendre després que el Departament de Protecció Civil i Gestió d'Emergències hagi emès un informe que alerta de riscos per a la seguretat dels assistents per la previsió de tempestes als Pirineus. Aquest diumenge havia d'actuar el DJ francès David Guetta davant de més de 10.000 persones. El govern andorrà ha informat en un comunicat que els assistents que tenien entrada comprada podran reclamar-ne el reemborsament a la plataforma on l'hagin adquirida.