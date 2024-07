El DeLlegendes celebra 15 anys amb més de 40 propostes culturals

El Festival de Llegendes de Catalunya (DeLlegendes) arriba enguany a la seva 15a edició, celebrant-se del 4 al 7 de juliol a Sant Martí de Tous. Aquest petit poble de l’Anoia, amb poc més de mil habitants, es transforma de nou en la capital de la cultura, acollint més de 40 propostes que inclouen teatre, dansa, música, titelles, presentacions de llibres, narració oral, retransmissions de programes de ràdio en directe i cinema, tot inspirat en llegendes i històries populars.

Les activitats es distribuiran en 13 espais diferents del poble, entre els quals hi ha el Castell, l’Ateneu, la plaça de l’Ajuntament, el Casal, l’Església, el Parc Bató, La Casa del Teatre Nu, la Sala Negra de la Residència del Teatre Nu, Cal Ton, Plaça Cabell d’Àngel, Fàbrica Cal Banyot, l’Espai Llegendes i el Cinema. A més, algunes propostes seran itinerants, creant un ambient màgic pels carrers i places de Sant Martí de Tous.

Activitats per a tots els públics

El festival ofereix activitats per a tots els públics amb una varietat de formats, incloent-hi propostes de carrer gratuïtes i funcions de sala amb un preu popular de 3 euros, excepte "L’apagada de misteri", que té un cost de 12 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la web oficial del festival, www.llegendes.cat.

Les representacions es fan a diverses localitzacions del municipi / DeLlegendes

El DeLlegendes es caracteritza per donar suport a les noves creacions i a les companyies emergents. Sis dels projectes programats aquest any han estat creats en residència a La Casa del Teatre Nu. Entre aquestes creacions hi ha Fandango de la companyia de dansa Inka Romaní, Només les Flors de la companyia De Paper, Escudellometro de l'Embarral, Bee de la companyia de Liri, Ara després nosaltres de la cia de dansa La Propera i Lilliput, jocs de fades de Tombs Creatius.

Vinculació amb el territori

Una altra de les característiques del festival és la seva forta vinculació amb el territori. A més de la col·laboració amb la Fira Mediterrània, amb qui comparteix alguns dels espectacles abans mencionats, el DeLlegendes també treballa amb el Festival Càntut per a la programació d’espectacles musicals com Udolç amb l'Alba Careta i Henrio. A més, la proposta Llegendes al territori s'expandeix a municipis veïns com Argençola i Bellprat, oferint espectacles prèviament al festival principal.

El festival també depèn de la implicació de la comunitat local, amb més d’un centenar de voluntaris que ajuden en tasques logístiques i creatives. Un dels moments més esperats és L’Apagada de Misteri, un espectacle nocturn on el nucli antic del poble s’il·lumina amb espelmes i els veïns participen en la creació d’un recorregut de misteri.

Paral·lelament, Mercat de la Bossa de Bou, amb artesania local, i diverses opcions gastronòmiques amb foodtrucks i els establiments locals, contribueixen a fer més festiu l’ambient del festival.

El Teatre Nu, organitzador del festival, és una companyia amb 24 anys d’experiència que crea, produeix i exhibeix espectacles, a més de gestionar La Casa del Teatre Nu, un centre cultural i de creació a Sant Martí de Tous. La Casa acull residències artístiques de diverses disciplines, integrant-les en la comunitat i consolidant-se com un punt de referència cultural. Teatre Nu també és responsable del Festival Tifa a Borredà.

El Festival de Llegendes de Catalunya és una cita ineludible per als amants de la cultura popular i les arts escèniques. A més de celebrar la riquesa de les llegendes catalanes, el festival aposta per la innovació i la creació contemporània, consolidant-se com un esdeveniment únic a la Catalunya central. La 15a edició del DeLlegendes promet ser una experiència enriquidora i plena de màgia per a tots els visitants.