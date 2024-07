Eugènia Vilaró recupera la màgia amb la novel·la «Les bruixes del bosc de Sant Iscle»

L’escriptora manresana Eugènia Vilaró Planas presenta aquest dimarts (19 h) a la Llibreria Parcir de la capital del Bages el seu cinquè llibre titulat Les bruixes del bosc de Sant Iscle. L’autora, que va publicar fa dos anys la seva última novel·la Confessió (Parcir, 2022), abandona la temàtica asiàtica de les seves dues primeres obresGeisha, los secretos del mundo flotante (Shinden, 2006) i Misterio en Yoshiwara, la ciudad sin noche (Independently, 2019) i recupera de Lorda, una dona entre robots i hominoides (Parcir, 2021) la seva llengua materna i la seva ciutat natal, Manresa, com un dels escenaris principals. Però canviant la ciència-ficció per la ficció amb ribets històrics.

Manresa, 6 de febrer de 1619. Elisabet Marant, perpinyanesa d’origen i veïna de Manresa és executada públicament a la plaça major de la capital del Bages: aquest és el pretext de la novel·la de Vilaró. "Buscava un dia a la meva biblioteca sobre què escriure i em vaig trobar una nota a la Història de Manresa de Sarret i Arbós que parlava d'aquesta execució, però la seva bruixa no tenia nom", explica l'autora. Una dona anònima i innocent que li serveix per denunciar la caça de bruixes a Catalunya, una caça que, lluny de ser instigada per la inquisició era directament promoguda pels veïns de la localitat: "El que era espantós era això, que els mateixos veïns et duien a la forca", assegura Vilaró.

La història comença al segle XVII, però fa un salt endavant i de la mà de la Bet, una jove sanadora, remeiera i endevinadora del futur, trasllada el lector a Sant Iscle el 2016. La protagonista, que es veu involucrada en una lluita entre el bé i el mal, serà l’enllaç entre el present i el passat per endinsar-se en un relat que la mateixa autora defineix d’«entretingut» on el cel i l'infern debaten la sort de la protagonista.

Eugènia Vilaró explica en 250 pàgines la pervivència de la màgia i de la tradició, i fa una crítica a la societat misògina i patriarcal que oprimeix les dues protagonistes. Una història que reivindica la realitat de la bruixeria i que situa la màgia blanca en el present més immediat. Vilaró, que reconeix haver-se fet seus els personatges i passar-s'ho molt bé escrivint la novel·la, presentarà el volum acompanyada de la periodista Pilar Goñi.

El llibre Les bruixes del bosc de Sant Iscle Eugènia Vilaró Planas 252 pàgines. 19 euros Parcir Edicions Es presenta aquest dimarts a les 19 h a la llibreria Parcir de Manresa. L'autora estarà acompanyada de la periodista Pilar Goñi

L'autora

Eugènia Vilaró és tècnica superior en protocol i relacions institucionals de l'Escola de Protocol de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra. És alhora diplomada en civilització i llengua egípcies per la Asociación Española de Egiptología, a Madrid. Va ser presidenta del Cercle Artístic de Manresa i de l'Agrupació Catalana d'Entitats Artístiques.