El Museu Tàpies reflexiona sobre les migracions amb una intervenció a la façana de l'artista Serge Attukwei Clottey

El Museu Tàpies ha presentat aquest dilluns el projecte 'Més enllà de la pell' de l'artista ghanès Serge Attukwei Clottey que es desenvoluparà des d'aquest dimecres fins l'1 de desembre. El primer projecte de l'artista a l'Estat inclou una instal·lació artística que cobrirà la façana del museu, un programa públic articulat en el diàleg i col·laboració amb diverses comunitats de Barcelona. Amb les seves propostes, Serge Attukwei Clottey planteja una reflexió sobre la crisi mediambiental, les migracions i el sistema econòmic global. La instal·lació a la façana del Museu Tàpies 'Viatge al més enllà' s'inaugurarà aquest dimarts amb una ruta ciutadana sota el títol 'Pas de silenci, balla, ressonen memòries' que farà un trajecte fins el TNC.

El projecte 'Més enllà de la pell' arrenca del que Serge Attukwei Clottey anomena 'afrobidonisme', un concepte que s’enfronta a la cultura material global mitjançant el tall, la perforació, la costura i la fusió de materials trobats. Segons indiquen, l’abundància de bidons (gallons) de plàstic groc al continent africà, no necessàriament fabricats allà, fa visible la seva història geopolítica però també el seu present neocolonial. La reutilització de fragments d’aquests bidons serveix en l’obra de Clottey com a sistema de redistribució i com a vehicle de reflexió sobre la realitat migratòria i econòmica del continent africà. Aquesta idea pren com a principi generador la possibilitat de la reutilització dels materials des d’un punt de partida ecosistèmic, en què els elements conserven la memòria al temps que aquesta és reescrita o reteixida.

Amb aquests contenidors grocs, Clottey forma llenços que posen de manifest la seva preocupació per la cultura i la identitat de la ciutat on va néixer, Accra, la capital de Ghana, i de la qual sorgeix la matèria primera de les seves creacions. L’artista treballa a través de la instal·lació, la performance, la fotografia, la pintura i l’escultura per explorar narracions personals i polítiques arrelades en històries de comerç i migració.

El museu ha convidat Clottey a revestir la façana de l’edifici modernista amb una segona pell a base de tessel·les fetes amb material de rebuig. La intervenció, comissariada per la directora del museu Imma Prieto, cobrirà 123 m2 de la façana del Museu i deixarà al descobert alguns dels seus elements arquitectònics per dialogar amb ells.

El treball, imbuït d’una combinació dels complexos impactes i influències de la globalització, així com de narracions familiars personals i experiències universals de migració, assentament i desplaçament entrellaçades de manera intricada, també pretén connectar amb la crítica sistèmica local.

Els materials per revestir la façana del Museu són part de la instal·lació original que l’artista va presentar per primera vegada a Ghana i que va utilitzar per a la seva instal·lació a la Biennal d’Arquitectura de Venècia l’any 2023. Després de ser netejades, aquestes peces han pres una nova forma per a la façana del Museu en un taller intensiu de tres setmanes que l’artista i el seu equip han compartit amb estudiants d’EINA i persones vinculades a la comunitat afrodescendent de Periferia Cimarronas. Tots ells han construït de manera col·laborativa la peça, un objecte modular de plàstic reciclat ideat expressament per al Museu Tàpies.

Segons han recordat, 'Més enllà de la pell' és una reflexió sobre l’ecologisme, el medi ambient i les migracions imposades pel sistema econòmic global, marcat per les desigualtats i les contradiccions. La iniciativa inclou un programa públic divulgatiu i pedagògic desenvolupat amb diverses comunitats residents a Barcelona i en diversos espais, que permet generar un sistema d’aliances amb diferents institucions i entitats de la ciutat com el Teatre Nacional de Catalunya, el festival Grec, la sala Periferia Cimarronas, EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, la Filmoteca de Catalunya i l’Institut Francès de Barcelona, entre d’altres.

La particular rua amb Clottey

La instal·lació s'inaugurarà amb un recorregut performatiu a mode de rua que creuarà el centre de Barceloma aquest dimarts. L’itinerari arrencarà en silenci al Museu Tàpies, esdevindrà sonor en una parada a l’antiga seu de la Companyia de Tabacs de Filipines a la Rambla, que activarà relats del passat colonial i rastrejarà la memòria urbana de la ciutat, i finalitzarà al Teatre Nacional de Catalunya.

La proposta artística està concebuda com un recorregut ritual amb la presència de Clottey al capdavant. L’artista anirà marcant el canvi de ritme de la rua a partir del moviment del cos i de la dimensió sonora. Una cinquantena de persones entre ballarins professionals i músics de percussió l’acompanyaran amb el cos i la musica.

En arribar al TNC, els actors amateurs que participen en l’espectacle 'What the foc?!', tindran una participació especial en l’acció artística, que també forma part de la programació del Grec 2024. També hi haurà l'actuació del músic senegalès Momi Maiga.

Performance 'Els homes de carbó'

Després del recorregut performatiu, aquest dimecres la sala Periferia Cimarronas acollirà la performance 'Els homes del carbó'. En el marc del Grec, Clottey presentarà un espectacle en ghanès i anglès centrat en les conseqüències causades per un procés migratori o un desplaçament en la vida de les persones.

Així, Clottey proposa una performance en la qual es pregunta de quina manera podem reconstruir les experiències familiars quan no vivim a casa nostra perquè hem hagut de marxar, de quina manera cada individu gestiona els prejudicis, les ansietats culturals i la sensació de pertinença quan viu en un país estranger i quines barreres físiques i psíquiques ha de trencar una persona per acostumar-se a viure envoltada d’elements desconeguts.

L’artista ghanès es fa aquestes i altres preguntes en una proposta en la qual col·loca el seu propi cos en un estat d’ansietat, l’estat propi d’un subjecte afectat per una crisi d’identitat que busca elements que li permetin recuperar la sensació de la pròpia llar i que es veu obligat a lluitar contra els prejudicis envers els migrants.

El projecte 'Més enllà de la pell' es completarà amb un seminari internacional, converses i un cicle de cinema.

Museu Tàpies, el nou nom

Durant la roda de premsa, els responsables de la Fundació Antoni Tàpies han explicat que a partir d'ara la institució es donarà a conèixer amb el nom de Museu Tàpies i que, comercialment, abandonarà el concepte 'Fundació'. "L'entitat seguirà sent una fundació però ens donarem a conèixer com a museu", han explicat.

A banda del nom nou, la institució també estrena imatge gràfica nova.