La igualadina Montserrat Lladó estrenarà una òpera de petit format al Liceu durant el Grec

La igualadina Montserrat Lladó ha posat música a la ficció sobre l'altra cara de Barcelona escrita per Martí Sales, en una de les tres propostes del cicle Òh!pera amb el qual participa enguany en el Festival Grec el Gran Teatre del Liceu. El projecte arriba a la tercera edició amb Contradir la nit, de la compositora anoienca, Azul como una naranja, de Guillem Palomar amb llibret de Laura Ferrero, i Eliza, de Ferran Cruixent a partir d'un text de Pau Miró. Les tres peces, de mitja hora cadascuna, es representaran dos cops cada dia del 12 al 14 de juliol formant un circuit per diversos espais del coliseu líric de la capital catalana que aniran completant els espectadors.

"El llibret del Martí és molt ric, té moltes capes i està molt obert pel que fa als personatges i els narradors, això m'ha interessat molt", ha explicat Lladó aquest matí en la presentació del cicle. Segons Sales, Contradir la nit és "un viatge fulgurant al moll de l'os de l'altra cara de Barcelona, un portal interdimensional i una operació a cor obert. És una crida a la revolta i dos amants capbussant-se als rius de l'infern".

"Per captar l'essència del text, vaig quedar molts cops amb el Martí i em va explicar cada raconet del llibre, va ser molt bonic", ha afegit Lladó. En la creació de la música va pensar en un contratenor i una soprano i un oboista "per tenir potència lírica" i també té un paper rellevant l'electrònica com a "embolcall oníric i poètic, la contraposició entre la psicodèlia i el realisme". Marta Gil Polo signa la direcció escènica de l'òpera, en la qual participen alumnes de l'Escola Eina. Les sis representacions de Contradir la nit es desenvoluparan a la Sala Mestres Cabanes, dedicada a l'escenògraf manresà.

Azul como una naranja, del compositor Guillem Palomar i llibret de Laura Ferrero, exposa la història del cosmonauta soviètic Sergei Krikalev, està dirigida per Ester Guntín i s'escenificarà al Box Escenari amb intèrprets de l'Escola Bau. Eliza, de Ferran Cruixent i llibret de Pau Miró, tracta sobre la intel·ligència artificial, amb direcció de Pol Roig i alumnes d'Elisava, al Foyer.

El manresà Valentí Oviedo, director general del Liceu / LICEU

El projecte vol proposar "noves mirades a què significa l'òpera", ha apuntat el manresà Valentí Oviedo, director general del Liceu, que ha qualificat Òh!Pera com una de les "ànimes" del teatre. La iniciativa està pensada perquè "compositors que s'inicien en el gènere tinguin un espai on experimentar, equivocar-se i avançar".