Josep Maria Planes explicarà la seva vida en un muntatge teatral

Tres actors i tres actrius de la Companyia Els Carlins donaran vida a la representació teatral que el proper 18 de juliol culminarà els actes del cicle Cent anys llegint Planes, un projecte de l'Associació Memòria i Història de Manresa/Memoria.cat, Òmnium Bages-Moianès, El Galliner i la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya. El muntatge escrit per Llorenç Capdevila i dirigit per Fina Tapias recorrerà la trajectòria vital i professional de Josep Maria Planes (1907-1936), de qui el dia 19 d'aquest mes farà cent anys que va aparèixer publicat el seu primer article signat a la premsa, concretament una peça dedicada a la mort d'Àngel Guimerà, traspassat el dia abans, que va sortir al diari El Pla de Bages.

"La representació té tres objectius. D'una banda, comprovar si a través dels seus articles, i en els diferents registres en què va escriure, es pot fer una repassada a la trajectòria personal i professional de Planes", explica Capdevila; "després, fer un retrat de l'època a través de les imatges projectes: la dictadura de Primo de Rivera, l'auge de l'esport popular, les reivindicacions anarquistes, l'ambient previ a la guerra, ...; i, el més important, mostrar a través dels textos que la seva obra periodística és la seva obra literària, ambdues són la mateixa cosa perquè Planes tenia ambició literària".

L'espectacle tindrà una posada en escena de lectura teatralitzada, sense faristols, recreant tres ambients i amb el vestuari adequat al període que retrata la peça. La cita és per al 18 de juliol a les 19 h, a l'Espai Plana de l'Om i amb entrada gratuïta. Una de les virtuts de la proposta, com detalla Tapias, és la presència de la primera persona de Planes, a qui encarnarà l'actor Marc Freixa. "El periodista ens explica la seva vida, les amistats, sempre amb l'humor present, inclòs un fragment d'una obra en clau de vodevil que va escriure", apunta la directora teatral. Les músiques de gèneres com el xarleston i el jazz ambientaran també el muntatge per tal que tingui "una pàtina de l'època" en què va viure el reporter manresà, assassinat per un escamot de la FAI el 24 d'agost del 1936.

Tres actes per divulgar Planes

Eduard Font, vicepresident de la Demarcació de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya, explica que "volem acostar Planes a la gent". Des de fa uns anys, la memòria d'aquest periodista que va destacar a la premsa de la Catalunya Central i a Barcelona als anys 20 i 30 del segle passat s'ha honorat amb accions com la declaració de Manresà Il·lustre per part de l'Ajuntament de la capital bagenca i la denominació d'un carrer cèntric de la ciutat.

Aprofitant la proximitat del centenari del seu primer article, des de l'Associació Memòria i Història, que manté i puntualment va enriquint una pàgina web al portal memoria.cat, es va creure oportú muntar algun acte per continuar divulgant la figura de Planes. Després de trobar la complicitat de tres altres entitats de la ciutat i el suport de l'Ajuntament, es va elaborar un programa que s'iniciarà aquest dijous, 4 de juliol: a partir de les 19 h, a l'Espai Òmnium, Font moderarà una taula rodona en la que tres joves periodistes -Anna Hernàndez, Pep Corral i Aleix Solernou- parlaran sobre la vigència de l'obra de Planes en l'ofici un segle després.

La segona proposta és per al dijous 11 de juliol (20 h), a la plaça de Serarols, i oberta a tothom. L'acte porta per títol "Vine a llegir Planes" i convida els espectadors que ho vulguin a fer la lectura en públic d'un text breu del periodista, que amb 17 anys ja va signar el seu primer article. La trobada està organitzada pel Galliner i no cal que ningú porti el text de casa perquè ja se li facilitarà el fragment.