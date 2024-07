Cors internacionals per celebrar el Catalunya Centre aquest juliol

El Festival de Cant Coral Catalunya Centre, que organitza l’Agrupació Sardanista, Polifònica i Cultural de Puig-reig i la Capella de Música Burés de Castellbell i el Vilar, se celebrarà exclusivament al juliol en la seva 44a edició. El certamen, que l'any passat va retornar a les dates habituals del setembre o combinava concerts entre principis i finals d’estiu, enguany centrarà la seva activitat al mes de juliol en ambdues poblacions amb l’objectiu de facilitar la participació de les corals convidades. I amb formacions de qualitat i estils ben diferents amb l’objectiu d’atraure diversos perfils de públic, tal com ha explicat Maria Rosa Riera de la Polifònica de Puig-reig. Dels quatre cors convidats tant a Puig-reig com a Castellbell (a més dels amfitrions), els eslovacs Close Harmony Friends i els nord-americans Coral Voices of Miami actuaran a les dues poblacions. A Puig-reig, el festival es farà de l'11 al 14 de juliol i a Castellbell, de l'11 al 26 de juliol.

A Puig-reig, una altra de les novetats, és el canvi d’ubicació dels concerts que tindran lloc entre setmana. Per poder encabir totes les activitats que tenen lloc durant el juliol a Puig-reig, i també per garantir la màxima comoditat del públic, s’ha escollit La Sala de la plaça Nova per acollir les actuacions del dijous 11 de juliol i del dissabte 13 de juliol que seran a 2/4 de 10 de la nit. El concert de cloenda (diumenge 14 de juliol, 20 hores) serà com és habitual, al pavelló d’esports. A Castellbell, els quatre concerts es faran al Casino Burés a 2/4 de 10 de la nit.

La programació a Puig-reig

El Catalunya Centre començarà el dia 11 amb l'actuació de dues corals: Voices of Miami, amb un repertori format per sarsueles, òperes, oratoris i música coral lírica, sota la direcció de Greisel Domíngue i Jazzberry Tunes, un cor turc que presenta un repertori d’obres contemporànies de diverses cultures i en més de deu idiomes diferents.

El dissabte 13 i amb un segell molt diferent, s’ha convidat el cor eslovac Close Harmony Friends, que han visitat Puig-reig en diverses ocasions. Es caracteritzen per cantar a cappella temes de pop, rock o jazz fent l’acompanyament musical i efectes sonors amb les veus, sense instruments.

I, diumenge, al pavelló, concert de cloenda amb la participació dels dos cors anteriors i d'In Crescendo, que van popularitzar-se pel seu pas per Oh Happy Day!, de TV3 i que interpreten temes de diversos estils portats al seu terreny. Durant el concert de cloenda, no hi faltarà la Polifònica i en els cants comuns, es comptarà amb la col·laboració de les corals de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig. Com és habitual, el festival també inclou les audicions de sardanes d’estiu que tindran lloc els dimarts 2, 9, 16 i 23 de juliol amb cobles de referència com són La Principal de la Bisbal, els Lluïsos de Taradell, la Cobla Sant Jordi i la Cobla Berga Jove.

La programació a Castellbell

La programació a Castellbell també començarà el dijous 11 de juliol, però amb el Cor de Cambra B.G. de Xangai, un conjunt dirigit pel català Jordi Balué Paradís que presenta un repertori que va des de la música tradicional xinesa fins a peces clàssiques occidentals. Divendres 12, un dia abans d'actuar a Puig-reig, serà el torn del cor eslovac Close Harmoy Friends i, dissabte, de Voices of Miami. El Catalunya Centre es clourà el divendres 26 de juliol amb la coral amfitriona i la Coral de Salelles amb un espectacle que celebrarà els 110 anys de la Capella de Música Burés.

Entrades a la venda

Les entrades a Puig-reig es poden comprar de manera anticipada a Iglesias Fotògrafs al preu de 10 euros i també es poden adquirir abonaments per als tres concerts al preu de 20 euros. Les entrades a taquilla tindran un cost de 12 euros per cada concert.

A Castellbell, la venda anticipada es pot fer a entrapolis.com