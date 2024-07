Zola i l’art d’explicar-ho (quasi) tot

A la literatura, com a la vida, no s’ha de perdre de vista el tema de l’ambició. La humilitat, quan és sincera, pot ser útil per temperar l’ego i treure a la llum obres delicadíssimes, a més de necessàries avui dia. Un moment en què tothom aspira a guanyar el Roland Garros i a coronar en patinet l’Annapurna. Hi ha qui escriu com si no importés el seu nom. D’altres, massa atents a l’exterior. També, i en un aspecte més metafísic, trobem els que escriuen sobre la impossibilitat d’escriure, generalment persones pàl·lides i primes i a vegades -per al gaudi del lector- a punt de diluir-se. I, per descomptat, hi ha els qui un dia es lleven amb ímpetu wagnerià i decideixen escriure com si no hi hagués un demà, que és l’únic que hi ha darrere quan es vol introduir l’univers sencer en un llibre.

Entre aquests últims, més abundants dels que pugui semblar, també existeixen, per descomptat, grans excepcions. Com Joyce, amb els seus primitius hipertexts, que en format desplegable donarien per a empaperar l’esfera terrestre; Tolstoi i Proust, amb la seva consciència circular i premsada a corró. I també, amb molt bon predicament entre els francesos del XIX, els de tall antropològic i social, que tibaven de la realitat fins a esgotar-la en la seva infinitat de variants i matisos. Dostoievski va provar amb la consciència, Balzac amb l’ésser humà -així, tal qual i tan burgès- i Émile Zola ho va fer com pocs en l’espectre polític, retratant tan bé el segon imperi napoleònic que les seves escenes socials encara expliquen molt de l’Europa d’avui, en especial després del 9J; sovint, i sobretot en èpoques d’angoixa, la literatura explica millor que l’anàlisi el que pretenem sotmetre a l’escrutini analític. Millor, fins i tot, que arts més fredes com les ciències polítiques. I això ho ha de saber l’editorial Alba, que continua la col·lecció de l’autor francès amb la recuperació, ara, d’un dels seus títols més aguts, Su excelencia Eugène Rougon; pura dinamita.

Llegir a Zola no és qüestió de subterfugis. Expliquem-ho bé: si resulta ineludible al·ludir a les seves connexions amb l’actualitat no és tant per una presumpta perspicàcia de fullero -que també- com per haver apostat per narrar-ho tot. Fins i tot, en la seva lletra petita. Com va fer Balzac amb la seva comèdia humana, Zola es va plantejar en el projecte Les Rougon-Macquart explicar l’herència d’un home a través d’una genealogia. Vint llibres, els de la sèrie, que parteixen d’una pretensió molt del gust de les idees del naturalisme -curiós que avantguardistes molt posteriors com Gertrude Stein (vegeu Ser norteamericanos) volguessin fer el mateix amb la història del seu país-, encara que amb un mestratge descriptiu i una intuïció que, encara des del cor rigorós del segon imperi, aconsegueix assentar el motlle de tots els comportaments i misèries de la política contemporània. O directament de la polis

Su excelencia Eugène Rougon, traduïda en castellà per Andrés Ruiz Merino, relata les intrigues palatines que se succeeixen arran de la destitució del seu protagonista del consell d’Estat. Un punt de partida que es configura en un bestiari en el qual es representen amb brillantor, malgrat les seves particularitats, tots els supòsits mentals que abunden en el joc del poder. I, en més d’una ocasió, amb la dicotomia entre noblesa i mesquinesa com a eix de fons, en un mateix individu.

Zola, que, com Proust, va ser París, va exercir d’excels esbudellador de la realitat, però també de subtilíssim periodista, observador i escriptor, virtuts que fan d’aquesta novel·la una de les seves narracions més completes. L’home al qual Anatole France va descriure com «un moment de la consciència humana» i que es va avançar a la seva època, fins i tot a l’hora d’anticipar la insatisfacció i rebel·lió femenina, va pagar, no obstant això, la seva capacitat incisiva, primer sent menystingut i posteriorment trobat mort en circumstàncies sospitoses, que és com es troba als que s’atreveixen a escriure el J’accuse de cada generació (el seu, l’original, el que va denunciar els paranys i els prejudicis antisemites de l’afer Dreyfus). Candidat al Nobel en més d’una ocasió, Zola va compondre una obra que no només és audaç pels seus tints premonitoris, sinó per tot el que diu dels nostres cercles de comandament (i de nosaltres). Una qualitat imperible que potser no és res comparada amb un altre dels seus valors més específicament literaris.

Ens enfrontem a una hora confusa en la qual ningú entén res, però alguns, almenys, llegeixen. I abordar una novel·la com Su excelencia Eugène Rougon, més enllà de la seva vigència sociopolítica -això és, humana- continua sent un plaer 4x4. Probablement, un esglaó per sota dels altres autors olímpics que van optar per escriure-ho tot i per un únic i molt naturalista motiu, Zola explica com ningú el que hi ha i el que roman ocult. Proust, en canvi, s’assembla més al que va començar a ser quan ell va començar a escriure. D’altra banda, no s’enganyin, no existeix res més sentimental i semblant que l’Estat i una magdalena.