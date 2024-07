Fira Mediterrània 2024: Widad Mjama, la primera dona rapera del Marroc

Si l’any passat va ser el focus Galícia, que continua tenint presència en la fira d’enguany amb tres propostes per estrènyer «l’intercanvi de projectes», la 27a Fira Mediterrània de Manresa ha obert l’internacional amb el Magrib mediterrani (Marroc, Tunísia i Algèria), amb veus emergents i música feta des de la «diàspora» que s’insereix en l’eix temàtic, dissidències. Entre les quatre propostes musicals destaca Widad Mjama, la primera dona rapera del Marroc que presentarà Aïta, Mon Amour amb el productor, compositor i músic d’electrònica Khalil Epi, nascut a Tunísia.

El projecte Aïta sorgeix de la fascinació que Widad Mjama (Casablanca, 1983) sentia per les ‘Chikhates’, les dones cantores i conservadores d’una tradició que es remunta al segle XII en el Marroc berber. Widad i Khalil rescaten aquesta poesia de l’oblit i la porten a l’era digital en un relat musical que es mou entre la tradició i la modernitat. Una de les «perles» de la propera Mediterrània, segons el seu director artístic, Jordi Fosas, que es podrà veure el dissabte 12 (18.30 h) a la Taverna de la fira, amb entrada gratuïta.

Llicenciada al Conservatori de Casablanca en dansa clàssica i art dramàtic, Widad Mjama, que actualment viu a Montpeller, es va formar a l’escena underground del Marroc al costat de figures de la cultura hip-hop de l’època. Com Walid Ben Selim, amb qui va fundar anys després N3rdistan: poesia i música urbana amb les melodies àrabs més tradicionals. Recuperadora d’una tradició oral ancestral, Widad Mjama ha estat convidada a diversos esdeveniments literaris i universitaris al voltant de la poesia i la dona.

El focus Magrib mediterrani portarà també a Manresa Benzine, un duet format per Farid Belayat (veu, baix i màquines) i Samir Mohellebi (cors, guitarra i màquines). Una proposta que parteix de la música raï, la música folk algeriana nascuda als barris més populars i humils d’Orà i inspirada en la poesia beduïna, i que es mescla amb la música electrònica. Però no s’equivoquin: seran ritmes frenètics (segons la fira ‘com conduir un taxi a Orà en hora punta’) que es podrà veure a El Sielu el dissabte de la Mediterrània a la mitjanit.

Les propostes del Magrib continuaran amb The Leila, un grup de rock progressiu connectat amb la tradició del nord d’Àfrica i liderat per una dona i veu jove emergent, la Layla Chakir (11 octubre, 13 h, a la Taverna); i, finalment, Djamra, «la col·lisió de la música gnawa i el diwan amb els sons més actuals» amb Simoh Bouchra (veu, gombri i castanyoles), Boualem Fedel (veu, teclats i programació) i Rabie Houti (violí). Una actuació amb espai encara per determinar.