Els espectadors dels films catalans del 2023 baixen un 45% respecte els del 2022, que va tenir l’èxit de 'Tadeu Jones 3'

Els 55 films catalans del 2023 que han arribat a les sales han tingut 2.216.912 espectadors, 1,8 milions menys que el 2022 i les entrades venudes baixen un 45% respecte els films qualificats el 2022. El motiu és que el 2022 la cinta d’animació ‘Tadeu Jones 3: La taula maragda’ va tenir una gran assistència d’espectadors i el 2023 cap títol va tenir tant èxit a la taquilla. Aquesta són dues de les dades facilitades per l’Acadèmia del Cinema Català, que reconeix que el públic és “l’assignatura pendent”. Segons aquestes dades, la producció cinematogràfica catalana es va estabilitzar l’any passat amb 90 films. El títol que millor ha funcionat a sales és ‘El mestre que va prometre el mar’, amb gairebé 300.000 espectadors.

Amb la col·laboració de l’OPA - Observatori de la Producció Audiovisual (UPF) sobre les dades compilades per Carles José i Solsona, i amb el suport de Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC), l’Acadèmia ha fet balanç del 2023 pel que fa els films produïts per empreses catalanes.

En el context del creixement del cinema espanyol viscut el 2023, amb 337 títols, l’Acadèmia del Cinema Català ha destacat que hi dues dades a Catalunya que “aboquen un balanç positiu i d’estabilitat” pel que fa la producció: d’una banda, les 90 produccions amb participació catalana.

D’altra banda, hi ha el percentatge de participació d’empreses productores catalanes en el conjunt del cinema espanyol, que "es manté, malgrat el fort creixement de la producció estatal, en un 25%". En concret, el pes de les produccions catalanes en el total de la producció espanyola ha passat del 30,8% el 2022 al 26,7, el 2023. L'any 2014 va ser del 34,7%.

Les dades de gènere “s’estanquen” i les dones ocupen el 30% dels llocs de lideratge en els camps de direcció, producció i guió de les pel·lícules amb participació catalanes.

Així mateix, una quarta part de les produccions amb participació catalana són coproduccions internacionals, amb França com a soci preferent.

El públic

Les “dificultats de remuntar l’assistència” a les sales es reflecteix també, segons l’Acadèmia, en els resultats del cinema català del 2023. Els 55 films catalans del 2023 que van arribar a les sales van tenir 2.216.912 espectadors amb una recaptació de 12.202.788 euros. Hi ha una baixada del 45% del nombre d’entrades venudes per a aquestes produccions respecte el cinema qualificat el 2022, una collita que va tenir 64 títols. A diferència d’aquell any, en el qual el cinema d’animació va estar encapçalat per ‘Tadeu Jones 3: La taula maragda’ amb 1,8 milions d’entrades venudes, el 2023 cap títol va tenir tant èxit a la taquilla. El títol que millor ha funcionat a les sales és 'El mestre que va prometre el mar', amb gairebé 300.000 espectadors.

L’Acadèmia també ha recordat que el nombre de films catalans qualificats amb rendiment a les sales va baixar de 64 a 55 títols, fet que atribueix especialment a la reducció de documentals.

Ajudes

L’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA) del Ministeri de Cultura va beneficiar 37 pel·lícules amb participació catalana, i va augmentar l’aportació de 19,2 milions de 2022 a 26,7 milions el 2023. L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) va aportar-hi 8,6 milions d’euros, amb una partida corresponent a promoció del cinema en català de 564.000 euros. La mitjana de les ajudes per film puja enguany de 261.000 a 344.000 euros.

Judith Colell

La presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha afirmat que l’any 2023 va ser “un bon any” amb pel·lícules en festivals molt importants i que han guanyat premis, i ha continuïtat la internacionalització del cinema català. “Enguany ens mantenim amb 90 pel·lícules”.

Colell destaca que les xifres de públic han baixat un 45% però “és per l’efecte miratge de títols amb molt bona acollida” pel públic com van ‘Tadeu Jones 3’ o ‘Alcarràs’, que van multiplicar les xifres. “Ens interessa un creixement sostingut del conjunt que queda fora d’aquests films que és el 95% de les pel·lícules i el repte és conquerir públics”.

“No hem de parlar d’una caiguda d’espectadors”

En aquest sentit, la presidenta de l’Acadèmia ha sentenciat: “No hem de parlar d’una caiguda d’espectadors perquè respecte els anys anteriors si no es compten els films amb més espectadors, el volum seria molt similar al d’enguany”. Colell ha dit que Catalunya té una cinematografia molt àmplia i “s’ha de conquerir una massa estable més voluminosa que els hi agradi veure cinema català i no dependre sempre d’aquests films que valorem molt. Hem de lluitar per conquerir el públic”, diu.

Pel que fa el pes de les produccions catalanes, considera que “és important mantenir la proporció respecte el total de la producció estatal, però ens agradaria guanyar punts per arribar a les xifres que teníem el 2010”.

Festa d’Estiu

L’Acadèmia del Cinema Català celebrarà aquest dijous a la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova la seva tradicional Festa d’Estiu, on lliurarà l'onzè Premi Pepón Coromina. La catifa vermella donarà la benvinguda a la collita de l’any i al cinema que vindrà, amb directores com Belén Funes, Mar Coll, Marcel Barrena, Celia Rico o Dani de la Orden, i Maria Rodríguez Soto, Aina Clotet, Emma Vilarasau, Mireia Vilapuig, Marina Salas o Álvaro Cervantes entre les intèrprets confirmades.