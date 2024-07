Les novetats editorials del Grup 62 d'aquesta tardor: de Laia Aguilar a Paula Hawkins

El Grup 62 ha presentat aquest dijous les seves novetats editorials d'aquesta tardor 2024 on destaquen noms com Laia Aguilar, Sergi Belbel, Martí Gironell, Pep Coll, Màrius Serra, Tània Juste, Lluís Foix, Francesc Serés o Màrius Carol, entre d'altres. Pel que fa als noms internacionals, Yuval Noah Harari, Matt Haig, Paula Hawkins o Jo Nesbo, seran alguns dels principals reclams que arribaran entre el setembre i el novembre. El director literari del Grup 62, Emili Rosales, ha defensat "la bona salut" del sector i ha destacat que des de l'any 2019 el mercat editorial ha experimentat un creixement "continuat", recordant que en el seu cas publiquen més de 500 novetats a l'any a través de la seva quinzena de segells.

Rosales – que ha fet un repàs del darrer any juntament amb el president del Grup 62, Josep Ramoneda - ha subratllat que en línies generals, ha estat un bon any editorial, en que han estat molt atents al què es fa en llengua catalana, però també amb la mirada posada en allò que passa en un àmbit més internacional. Pel que fa a les xifres, el director literari ha celebrat que "un de cada tres llibres venuts en llengua catalana" formi part de la seva oferta editorial, en "tots els gèneres i franges".

Pel que fa als autors més destacats, Rosales ha posat sobre la taula el gran èxit d''Història d'un piano' (Columna), de Ramon Gener, que ja ha venut 60.000 exemplars en llengua catalana i castellana i que inicia actualment "el seu periple americà". Un altres dels grans títols ha estat la novel·la de Jaume Clotet 'La Germandat de l'Àngel Caigut' (Destino) amb 18.000 exemplars, així com 'Un cor furtiu', de Xavier Pla que va ja pels 15.000 exemplars.

En aquest darrer cas Rosales ha posat en valor que es tracti d'un títol "paradigmàtic" que ha tingut una acollida "sensacional" i que espera que gaudeixi d'una vida encara més llarga ja que, recentment, s'ha traduït al castellà. Maria Nicolau, Carme Riera, Jordi Puntí, Laia Perearnau o Caterina Karmany són altres noms destacats, juntament amb els de Paul Auster i Haruki Murakami en quant a propostes internacionals.

"L'any 2023 va ser un any de creixement, el que sabem del 2024 és que també ho és", ha insistit Rosales, que ha xifrat en aproximadament un 20% la pujada pel que fa a l'edició en català els darrers cinc anys, des del 2019. Precisament, preguntat per la creació recent d'Abacus Futur, el nou macroprojecte editorial i audiovisual, Ramoneda ha opinat que es tracta d'una notícia "positiva" i ha insistit que denota el fet "que hi veuen potencial".

Un "festival" literari de cara a la tardor

El director literari ha parlat també d'algunes de les novetats que veuran la llum a partir de la tardor, com és el cas de 'Nexus' (Edicions 62), l'esperat nou llibre del reconegut historiador i escriptor Yuval Noah Harari el 10 de setembre. Sergi Belbel publicarà 'Acte de fe' (Proa) el 4 de setembre, Lluís Foix 'La força de les arrels' (Columna) el 18 de setembre.

El mateix mes també destaca 'El nen dels escacs' (Columna) de Màrius Carol el 10 de setembre, 'La vida impossible' (Empúries) de Matt Haig el 18 de setembre o el 4 de setembre 'Les noies de Sants' (Columna) de Tània Juste. A més, hi haurà altres títols de la mà d'Imma Tubella, Carmen Mola, Anna Punsí o Alba Gómez, entre d'altres.

El 23 d'octubre arribarà 'La muntanya del tresor' (Columna) de Martí Gironell, 'El món interior' (Proa) de Francesc Serés el 9 d'octubre o 'Desertar' (Empúries) de Mathias Enard el 9 d'octubre. El mateix dia també es publicarà 'El rol del Roc' (Empúries) de Màrius Serra.

Pel que fa al novembre, concretament el dia 6, Pep Coll publicarà 'Els crims de la mel'. El mateix mes, hi haurà novetats de Jo Nesbo amb 'El rei d'Os' (Proa) el 6 de novembre, així com el llibre pòstum de Vicenç Pagès 'En primera persona' (Empúries) i 'L'hora blava' (Columna) de Paula Hawkins.

'Tots aquells mars', una de les primeres novetats

La nova novel·la de l'escriptora Laia Aguilar 'Tots aquells mars', serà una de les primeres novetats en sortir el 28 d'agost. L'autora – que ha acompanyat Rosales i Ramoneda durant la presentació - ha explicat que es tracta d'una història que se centra en una dona de 35 anys, la Greta, que torna a Formentera per retrobar-se amb la seva àvia i la seva mare, amb qui té una relació distant i conflictiva. Aguilar ha avançat que es tracta d'un llibre que incorpora "les llegendes i el món màgic" de l'emplaçament i que, per primer cop, ha volgut experimentar amb la "fantasia i el realisme màgic".

L'escriptora i també guionista, també ha aprofitat per parlar de la pel·lícula 'Wolfgang (Extraordinari)' – basada en la seva obra -, la qual ha detallat que s'està acabant de rodar. El film dirigit pel cineasta Javier Ruiz Caldera compta amb Miki Esparbé, el jove actor Jordi Catalán, Àngels Gonyalons, Anna Castillo, Berto Romero i Nausicaa Bonnín, i s'ha rodat entre Barcelona i París. Aguilar ha assegurat que un cop acabada es podrà veure als cinemes en català i també hi haurà una opció doblada en castellà, i arribarà a plataformes. "