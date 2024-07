Gonzy, el cantant d'X'CLUSIVO, comença la gira a Manresa

És un dels artistes amb més projecció del moment en R&B. El seu primer gran hit, X'CLUSIVO (març 2024) ha estat 26 setmanes al top 1 Espanya de Spotify i ha tingut pràcticament 30 milions de reproduccions en la plataforma. L'artista ,etiquetat fa pocs mesos d’emergent, es troba després de l'èxit del seu últim single Friki (abril 2024) en procés de consolidar-se com una de les cares més reconegudes del panorama musical hispà de latin R&B i reggaeton.

Gonzy arriba a Manresa aquest divendres dia 5 a la Pera Llimonera (antic Casablanca) a les 23.30 h per a presentar la seva nova gira Eurotour que recorrerà València, Huelva, Màlaga, Granada, Gran Canària, Alacant i Múrcia. L’artista debuta a la capital del Bages en el que serà el seu únic concert a Catalunya.

"Vam tenir molta sort", reconeix Nico Gutiérrez, director de La Pera Llimonera, però "també vam patir". El local manresà, al polígon dels Trullols, té un aforament de 496 persones i acollirà un artista que omple espais molt més grans. Nico reconeix que l'actuació ha estat possible gràcies a la relació que mantenen amb l'agència que porta l'artista. "Ens vam poder adaptar a Gonzy", diu Gutiérrez, però el factor clau va ser que ell accedís a començar la gira a Manresa en "petit comitè", com destaca el director. El tour inicialment, començava el dissabte a València.

Manresa serà l’única ciutat catalana en el nou calendari de l’artista cubanoamericà i la sala manresana, amb la venda d’entrades anticipades, tindrà públic sabadellenc, badaloní i terrassenc, explica Nico Gutiérrez que no nega que li «agradaria que hi vingués més gent d’aquí». Segons el director de la sala, el concert és «una oportunitat» de veure un músic en ascens: « D’aquí a un any serà un artista que només farà festivals». La direcció de La Pera llimonera espera crear amb Gonzy un precedent per al futur de la sala.

El preu de les entrades oscil·la entre els 15 i 30 euros i es poden comprar en venda anticipada o a taquilla (25% de les entrades reservades). Un cop acabat el concert la sala obrirà portes (amb consumició mínima sense entrada) fins a omplir-ne l'aforament. Les entrades es poden comprar en aquest enllaç.