Campus Gospel de Rajadell: "És una experiència que recomano molt, t'enganxa"

El poble bagenc de Rajadell, de poc més de 750 habitants, ja respira gòspel gràcies al campus que s'hi celebra cada estiu. Aquest divendres ha arrencat la 18a edició del Campus Gospel amb prop d'un centenar d'inscrits i fent el ple, tenint en compte que els participants s'allotgen al poble. El seu director, Ramón Escalé, admet que la logística és el més "complicat" i destaca el valor artístic de dos grups internacionals que hi actuaran enguany, entre ells els Clifton Grep & Gospel Re experience, dels Països Baixos. El 60% dels inscrits ja havien vingut altres anys. "És una experiència que recomano molt, t'enganxa", explica la Maria Mañero, de Bilbao. El Campus Gospel s'allargarà fins diumenge amb tallers i concerts.

El Campus Gospel és sobretot una experiència. Així ho creu Maria Garcia, que ha vingut de Menorca. És el primer cop que participa a aquest campus. "L'ambient és meravellós, la gent és molt oberta i és molt fàcil encaixar encara que vinguis sola perquè tothom parla amb tothom", explica. En el seu cas, ja té experiència en cantar en cors de gòspel. "Tinc moltes ganes d'experimentar als tallers", subratlla. Per aquesta participant, aquesta és una música que ve de l'"ànima" i creu que "crea molta connexió com a grup".

"Ramon Escalé enganxa i sobretot el seu gòspel perquè és molt emocional, participatiu i proper, és una experiència que recomano molt", afirma Mañero. També diu que el que es respira al poble és "molt especial" perquè hi ha "molta generositat": "El primer any ja vaig marxar sent amiga de tothom". Per la seva experiència, el gòspel és "sanador" alhora que ajuda a aprendre a "deixar-te ajudar pel grup i també ajudar els altres". Per tot això, assegura que és "el millor que li ha passat a la vida".

Dos grans cors internacionals

El director Clifton Grep – del cor de gòspel Clifton Grep & Gospel Re experience- ha estat l’encarregat d’estrenar els tallers de música aquest divendres al matí amb unes sessions que han girat al voltant del gòspel europeu. Aquesta nit actuaran a la plaça de l'església i, seguint el format del campus, els participants cantaran dues cançons amb el grup al final del concert.

I aquest dissabte serà el torn per als nord-americans Cinque Cullar & The International Peace Troupe, que portaran fins a Rajadell el gòspel americà més genuí. Cinque Cullar també impartirà una sessió de cant, juntament amb altres noms com Sónia Moreno, una de les veus pioneres del gospel a Catalunya, i el músic, compositor i director del festival, Ramon Escalé, que també faran diferents sessions. El concert de cloenda anirà a càrrec d'Esclat Gospel Singers.

El director del festival destaca el valor artístic d'aquests dos cors internacionals i admet que han "tibat" de contactes per aconseguir portar-los. "Els expliquem la història del campus i els fa gràcia (...) i quan venen, no ho obliden", assegura. La part logística és el principal repte després de 18 anys. "La part musical i artística sabem que funciona i és la logística la que et posa a prova sempre", admet. Ara bé, assegura que al final tot surt bé perquè la gent "ho entén i s'adapta". Els artistes convidats, per exemple, s'allotgen a cases de particulars.

Un poble que viu el gòspel

De la seva banda, l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch, explica amb orgull que el campus "està més viu que mai" gràcies a la implicació del poble. "Sense la gent de Rajadell, no es podria fer, seria impossible", remarca. És una cosa que "s'ha de viure" i posa l'exemple de la sessió d'obertura que es va fer aquest dijous a la nit a dins de l'església: "Se't posa la pell de gallina amb la gent que té ganes de gaudir i és evident que es respira gòspel durant els 4 dies".

Entrades a la venda

Les entrades per al concert d’aquesta nit, però també el de demà (Cinque Cullar & The International Peace Troupe/22.00 hores) i la cloenda de diumenge (Esclat Gospel Singers i Esclat Gospel Juniors/19.30 hores) es poden adquirir a través de la pàgina web del festival (campusgospelrajadell.org) a un preu únic de 15 euros. Hi ha disponible l’abonament per als tres concerts a un preu únic de 36 euros.