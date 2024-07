Els grups Alosa, Aluca i Arar són els finalistes del Concurs Sons 2024

Les propostes d'Alosa, Aluca i Arar són les tres finalistes dels 26 projectes que s'han seleccionat enguany per la 17a edició del Concurs Sons de la Mediterrània, organitzat per Enderrock i el Centre Artesà Tradicionàrius amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa.

Els tres projectes finalistes -tots ells encapçalats per dones- actuaran el dijous 10 d'octubre a la Taverna de la Fira Mediterrània.

Alosa és el duet format el 2022 per Giulietta Vidal i Irene Romo i sorgit al Taller de Músics. De la seva banda, Aluca és un trio de veus 'a capella' format per Magalí Sala, Gina Quatrecases i Miguel Gómez. Finalment, Arar està format per Marina Tomàs i Maria Cruz i és un grup de folk-fusió.