Festivals d'estiu: guia per remenar i poder triar

«Promulgar un accés a la cultura sense complexos». Aquest és, en paraules d’Eudald Van der Pla, director d’Ex Abrupto, l’objectiu del festival d’art Contemporani de la Cataluya central que torna a Moià avui i dissabte i que arriba a la seva novena edició. El certamen, que des de fa dos anys s’articula al voltant d’una temàtica de crítica social, gira enguany entorn de la violència: «Ex Abrupto és una acció política», afirma Van der Pla, la qual busca donar visibilitat «a la violència institucional i silenciada».

Ho farà gràcies a autors de renom internacional com Abel Azcona amb l’instal·lació Néixer sense mare (divendres, 19.30 h, Pàrquing de Cal Grau i dissabte, 12 h); el reconegut fotògraf Joan Fontcuberta, que presenta una casa dels horrors a manera de freak show (Ca L’Enric) o bé de la mà de Nora Ancarola i Núria Güell. Igualment, al festival també es podrà gaudir d’artistes locals com ara del duo moianès Antídrom (dissabte, C/ Sant Sebastià) i de la col·laboració de l’Orquestra de Cambra del Moianès amb Shoeg, que inaugura el festival (avui, 22 h, Església Sta. Maria). L’Ex Abrupto combina art experimental amb territori i on la cooperació tant local com nacional i internacional és «essencial», afirma Van der Pla.

59 propostes artístiques entre les quals 18 instal·lacions, 19 actuacions performatives, 22 parades d’autoedició i 6 tallers per la canalla ompliran Moià fins demà. «La nostra missió és apropar les arts visuals als sectors populars», continua Van der Pla, i per aquest motiu i com cada any, locals públics i cases particulars s’habiliten com a centres expositius. Una proposta cultural «des del Moianès i per al Moianès», subratlla el director, que aquest any s’expandeix també a nous espais com el Museu de Moià, on nddr3 explora l’arxiu històric fotogràfic de la capital del Moianès. Es recupera també el Parc municipal Francesc Viñas, que acollirà el mercat d’autoedició (dissabte d’11 a 20 h).

El festival, que va començar com una experiència underground, està vivint un procés de professionalització i presenta dues iniciatives inèdites: L’Ex Abrupto Canalla (disssabte d’11.30 a 19.30 h), que programa sis tallers per als més petits, i l’Ex Abrupto Pro (divendres de 17 a 23 h), una trobada entre 50 professionals del sector que vol crear vincles entre mecenes i artistes i talents del festival.

Tot i que Van der Pla afirma que «no hi ha cap de cartell» perquè busquen «fugir de l’elitisme a nivell de programació», és cert que una de les instal·lacions més destacades és l’exposició autobiogràfica d’Abel Azcona. L’artista viurà aquest dissabte en directe a l’Ex Abrupto l’encontre virtual amb la seva mare biològica, 36 anys després del seu abandonament. «Nosaltres vam entrevistar-la (a la mare) i ell va decidir apropar-s’hi», explica Van der Pla. Una peça audiovisual inèdita que comporta un gir tant en l’obra com en la vida d’Azcona i que és segurament la performance més violenta de tot el festival. Més informació a www.exabrupto.cat