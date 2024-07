Ex Abrupto transforma Moià en una exposició violenta

Explorar la violència des d'un vessant artística. Això és el que han fet els artistes participants en la novena edició del festival experimental de creacions contemporànies Ex Abrupto, que té lloc aquest cap de setmana a Moià. La capital del Moianès s'ha convertit en un expositor de creacions artístiques de tota mena que parlen de la violència des de diferents òptiques.

Una de les performances més destacades de la programació ha estat la mostra de Néixer sense mare, una performance d'accions breus del polèmic artista Abel Azcona que mostren com el fet que la mare l'abandonés en néixer li va canviar la vida. Comença el recorregut vital cridant "mamà" moltes vegades fins a la desesperació i l'afonia.

Després comença el seu recorregut vital explicant que "els tres intents d'avortament de la meva mare són l'acte més gran d'amor que he rebut mai". A partir d'aquí explica totes les accions i creacions artístiques que ha fet com a artista, fins a la visualització en directe i per primera vegada d'un vídeo de la mare donant resposta a les inquietuds vitals de l'artista.

Es tracta d'una forma d'art que canalitza un trauma personal i deixa entrar l'espectador fins a les entranyes de la vida privada d'Azcona. Parla de totes les violències que ha patit des de l'abandonament, passant per violència sexual i fins i tot un segrest per part del seu pare biològic. Cap dels espectadors que van acudir al primer passi de la performance en van sortir indiferents, una bona paraula per descriure-la seria: impactant.

Azcona durant la performance / OSCAR BAYONA

El director del festival, Eudald Van der Pla, s'ha mostrat més que satisfet amb el resultat obtingut en les mostres artístiques i considera que aquesta edició ha estat "la que ha consolidat en projecte d'Ex Abrupto". Totes les obres van acompanyades d'un text escrit pels autors i un altre de més accessible. Van der Pla explica que volien "propagar les arts visuals a una base més àmplia i no fer-les tan elitistes".

Cohesió territorial

Una de les característiques que més destaca el director d'aquest festival és la col·laboració amb els veïns de Moià: "el 50% del projecte és la programació i l'altra meitat és la cohesió territorial que hi ha al Moianès". Elvira Permanyer és veïna del carrer Sant Sebastià de Moià i a l'entrada de casa seva hi acull la instal·lació artística L'ombra no deixa rastre d'Eva Sanz de la Fuente.

Permanyer admet que l'art contemporani se'l mira "de lluny", però està molt contenta de poder formar part d'un festival tan important de la seva comarca. "Els artistes poden portar el que vulguin, i si lliguen amb el que ja tenim a les nostres entradetes millor", deia. Amb una altra veïna, recorda que "en la primera edició es podia entrar fins als jardins i horts i veure l'oasi que hi ha entre les cases d'un carrer i l'altre". Per a ella "és important que es facin aquestes coses que dinamitzen el territori".

El contrast entre la creació artística digital i l'entrada de casa l'Elvira Permanyer era una altra forma de veure la instal·lació. El desequilibri entre els plats decorats i la placa de "Déu vos guard" de l'entrada provocava un xoc visual amb les pantalles on es reproduïen imatges distorsionades de caràcter eròtic.

Instal·lació Ombra no deixa rastre d'Eva Sanz de la Fuente / Oscar Bayona

Una altra de les instal·lacions acollides a l'entrada d'una casa del carrer Sant Sebastià, en aquest cas al número 18, és Okey Data. Una infografia que mostra un tipus de violència que pateixen els habitants de la comarca, les dades exposen que la meitat del sou dels moianesos joves va destinat a l'habitatge. Una voluminosa forma de denúncia.

Freak Show ha estat una de les instal·lacions més comentades. Marta Vilaró, veïna de Moià ha dit que "són retrats de la part de la societat que no volem veure". L'obra de Joan Fontcuberta és un recull d'imatges "de monstres vivents" que haurien estat exposats en les antigues fires. Les imatges s'han de visualitzar a través d'un foradet de la paret que fa de projector on es van passant les fotos.

Art per a tots

A banda de la implicació amb la inclusivitat de totes les persones al festival Ex Abrupto, l'equip de direcció ha incorporat a l'edició d'enguany una part dedicada als infants. Ex Abrupto Canalla són sis tallers pensats perquè els més petits puguin explorar i experimentar per si mateixos diverses formes de creació. És una novetat que ha tingut molt bona acollida entre els visitants com la Clara Gómez, que ha estat al festival amb les seves filles i ha estat molt contenta "que puguin participar en activitats tan diferents".