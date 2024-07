Miquel Esparbé treu el geni al Casino

"L'ARTISTA QUE REMENAVA BESTIAR" Lloc: Centre Cultural El Casino. Espai 7. Pg. Pere III, 27. Manresa. Dates: fins al 28 de juliol. Obert de dimarts a diumenge, de 17.30 a 20.30 h. Entrada lliure. Inauguració: dimecres 10 de juliol a les 19 h.

«Si n’hem fet de coses, mare de Déu!», va exclamar ahir a la tarda Miquel Esparbé (Manresa, 1941) quan va entrar per la porta de l’Espai7 del Casino i va veure el resultat del treball realitzat pel comissari Josechu Tercero, en complicitat amb Yolanda Borrell, la parella de l’artista. A les parets i les vitrines del recinte expositiu s’hi desplega el polifacètic univers creatiu d’una figura rellevant de la cultura manresana dels darrers seixanta anys. Des de cartells a dibuixos passant per curtmetratges, pintures i els acudits gràfics sobre el partit del Barça que a inicis dels anys 90 publicava cada dilluns la secció d’esports d’aquest diari.

«Es tracta de gaudir fent el que fas», reconeixia Esparbé mentre mirava i admirava el volum de feina que les peces seleccionades delaten. En un pany de paret, un mosaic gegant fet de cartells dels anys 60 i 70 il·lustren el vigor del treball de l’artista bagenc. Al costat, s’exhibeixen dos originals: un de la botiga de roba Sesimbra i un altre de la Festa dels Traginers de Balsareny del 1969. Eren temps de censura però la creativitat de figures de la talla d’Esparbé sabia com emergir de la grisor franquista.

Els reclams publicitaris exposats són retalls de la història de la ciutat: un informa sobre l’exposició de pintures de la Maria dels Àngels a la Llibreria Gaudí a finals dels anys 60, un altre ho fa del curset de socorrisme de l’Agrupación Manresana para el Servicio Médico de Empresa, un pòster anuncia un seguit de partits de futbol al «Campo Municipal de Deportes de S. Juan de Torruella», inclòs un duel entre els veterans del Barça i del CDManresa, un cartell avisa de la representació de l’obra La del Manojo de Rosas, a càrrec d’Arte, Alegria y Caridad, i fins i tot n’hi ha un que convida a participar en la Fiesta de la Banderita del centenari de la Creu Roja, el 1964.

L’exposició s’ordena des de la diversitat temàtica, va apuntar el comissari. «No tenia cap sentit fer-ho a partir de la cronologia», afegeix, i el lema que acompanya el títol -«L’artista que remenava bestiar», en referència a l’avi ramader- deixa clar el to de la mostra: «Artista polièdric, memòria viva de Manresa».

En un projector s’emeten fotografies, n’hi ha d’època, també de recents fetes per Marta Mas. A gran format, una tendra instantània d’Esparbé al seu estudi amb la mirada cap a l’esquerra, com si observés una altra imatge més petita, en blanc i negre, que uns pams paret enllà ensenya el jove artista al costat d’un quadre que li va fer guanyar premis i reconeixements, L’arlequí amb barret. Un oli representatiu de l’etapa «de figuració matèrica» que llueix al costat.

«Després, la pintura d’Esparbé es va tornar més perfeccionista a nivell tècnic», afegeix Tercero. A prop de l’arlequí, dos retrats del Marcel i la Maria Pilar, un matrimoni amic conegut a la ciutat perquè van regentar la Perruqueria Codina. Nus femenins i cossos amb màscares que rememoren el bon record de les visites a Venècia completen l’àmbit pictòric. «Sempre hi ha la presència de la figura humana, no li conec cap paisatge sol», indica el comissari.

I en el cantó oposat de la sala, una lluïda selecció de dibuixos, sobretot humor gràfic, un gènere que va conrear en revistes com Patufet, Mata Ratos, el Papus i Boccaccio, entre altres, i durant una època a les pàgines de Regió7. «Cada diumenge escoltava el partit del Barça o el mirava a la televisió, després feia l’acudit i el portava a la redacció», recorda Esparbé. A la mostra, els espectadors podran apreciar la mirada divertida del dibuixant sobre la final de Wembley del 92 i la terrorífica derrota a Cadis per 4-0 el dia abans de la conquesta de la primera Lliga de l’era Cruyff.

El talent d’Esparbé s’ha desplegat en multitud de camps. El primer logotip d’Ampans el va crear ell, però també va dissenyar àlbums de cromos, jocs de taula, caixes de neules, ... Fins i tot, es va dedicar al cinema amb la producció de curtmetratges, tant de ficció com d’animació i per a la publicitat. Com el guardonat Incubo Rosa, com Gitano de Bronce. I no hi falten esbossos de les pintures murals del presbiteri de Juncadella.

